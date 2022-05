LEGROS, Lévis



Le 10 avril 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Lévis Legros, époux de Mme Monique Biard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Benoit), Éric (Guylaine) et Francis (Chantal), ses petits-enfants Brendan, Jordan, Dylan, Daura, Bianca et Simon, son frère Jérôme (Marjolaine), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 27 mai 2022 de 17h à 21h :VAUDREUIL-DORION, J7V 2K4www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le samedi 28 mai à 11h, en l'église Très-Ste-Trinité de Vaudreuil-Dorion (145, av. St-Charles). La famille recevra les condoléances à l'église dès 10h.Au lieu de fleurs, des dons à l'Association pulmonaire du Québec seraient appréciés.