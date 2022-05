LUCAS, Pauline (née Bertrand)



À Vaudreuil-Dorion, le 3 avril 2022, est décédée Mme Pauline Bertrand, épouse de feu René Lucas.Fille de feu Denancy Bertrand et de feu Adrienne Thauvette, elle laisse dans le deuil son fils Jean Michel Lucas (Lyne Brasseur), ses frères Léo (Louisette), Marcel et Jean-Denis (Laurette), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, le vendredi 27 mai 2022 à 13h, en l'église Saint-Pierre de Pointe-des-Cascades, suivi du service religieux qui sera célébré à 14h. L'inhumation suivra au cimetière du même endroit.Un merci tout spécial au personnel du 3e étage du Centre d'accueil Vaudreuil pour les soins exceptionnels et leur grande humanité.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation du Centre d'accueil Vaudreuil seraient grandement appréciés.