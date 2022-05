Demi-marathon de Brooklyn : un coureur décède après avoir franchi le fil d’arrivée

Un homme de 30 ans a perdu la vie après avoir complété le demi-marathon de Brooklyn, à New York, samedi matin, rapportent les autorités.

Le coureur, dont l’identité n’a pas été révélée, aurait possiblement succombé à un arrêt cardiaque vers 9h00.

Celui-ci s’est effondré sur le trottoir après avoir franchi le fil d’arrivée. Il a été transporté à l’hôpital où son décès a été constaté.

La température à l’heure du drame était d’environ 21 degrés et le taux d’humidité dépassait les 80%.

Un policier a affirmé au New York Post que quatre personnes s’étaient évanouies en fin de course. Le service incendie de New York a pour sa part indiqué que 16 coureurs avaient dû être hospitalisés, dont cinq pour des blessures graves.