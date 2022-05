Des milliers de Québécois privés d’électricité

Plus de 300 000 Québécois sont privés d’électricité en raison des orages et vents violents qui ont commencé à secouer une partie de la province.

À l'heure actuelle, 307 350 clients d’Hydro-Québec sont plongés dans le noir. Les Laurentides constituent la région la plus touchée avec 149 098 foyers sans électricité.

Amélie Fardeau, résidente de St-Jovite

En Outaouais, en Montérégie et en Mauricie, ce sont respectivement 114 987 et 15 808 et 14 166 maisons qui sont privées de courant. Dans Lanaudière, 9982 clients sont plongés dans le noir.

Amélie Fardeau, résidente de St-Jovite

Du côté de Montréal, Hydro-Québec recense 1845 pannes.

Amélie Fardeau, résidente de St-Jovite

Des citoyens ont rapporté à TVA Nouvelles plusieurs chutes d'arbres, des rues barrées et d'importants dégâts causés par les intempéries.