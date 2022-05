Des vélos adaptés à leurs conditions

Des jeunes enfants présentant des conditions physiques particulières qui les empêchent de rouler normalement à bicyclette ne tenaient plus en place hier en recevant des vélos adaptés à leurs besoins.

« Mon vélo c’est le plus beau », criait hier la petite Sarah, 5 ans, en sautillant sur place tellement elle débordait d’énergie.

La jeune fille est née avec une malformation congénitale du bras qui fait en sorte qu’elle ne pouvait pas tenir le guidon de sa bicyclette. Son papa, Jean Martial Kouacho, devait la promener sur un tricycle muni d’une poignée.

Le sourire fendu jusqu’aux oreilles, elle faisait partie des cinq enfants qui ont reçu un vélo adapté hier. L’ergothérapeute Catherine Ménard et la mécanicienne de prothèses Marie-France Légaré devaient presque lui courir après pour finaliser les derniers ajustements, au centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine.

Avec le reste de leur équipe, elles adaptent les vélos pour des enfants qui présentent des défis physiques particuliers. Paralysie, amputation, nanisme, malformation complexe : elles doivent parfois faire preuve de beaucoup de créativité.

« Le vélo, c’est souvent la première activité qu’ils font de manière autonome. C’est vraiment important, pour ces enfants-là en particulier. Toute la question d’estime de soi, de socialisation, ça vient avec le simple fait de faire du vélo », souligne Mme Légaré en serrant une dernière vis.

Pour ce faire, elles utilisent des outils d’évaluation ajustables de partout pour mesurer le confort de l’enfant, avant de fabriquer les adaptations sur mesure.

Beaucoup de volonté

« Les enfants qui ont un handicap, des amputations, la moindre chose peut devenir un défi. La barre est haute, mais ils ont beaucoup de volonté », ajoute-t-elle.

Photo courtoisie, Luc Rivet

L’an dernier, la jeune Estelle, aujourd’hui âgée de 8 ans, avait reçu une bicyclette adaptée à sa condition de personne de petite taille. Les seuls autres vélos qu’elle pouvait utiliser ne lui permettaient pas de suivre ses parents ou ses amis, étant destinés à des enfants plus jeunes.

Dans son cas, le guidon est plus rapproché et le vélo est plus petit.

« Ça fait une grande différence dans la vie des jeunes. Ça les rend plus autonomes et intégrés. Son vélo, c’est sa fierté. D’être capable de faire les mêmes activités, de suivre ses amis, elle peut faire comme les autres », indique son père, Luc Rivet.

Et souvent, les parents deviennent émotifs à la clinique vélo. « C’est souvent la première fois qu’ils les voient faire quelque chose tout seuls », conclut Mme Légaré.