LAFONTAINE, Pierre



À l'aube de la soixantaine, Pierre est décédé le 22 janvier lors d'un séjour à Cuba.Il laisse dans le deuil son fils Pierre-Olivier, ses soeurs Danielle (Mounir Wassef), Lorraine (feu Nagui Asmar), Francine (Magued Rayes) et son beau-frère Gaétan Guay (feu Monique). Il laisse également ses cousins, cousines, neveux et nièces, ses tantes et plusieurs amis(es) de longue date. Il était le fils bien-aimé de feu Claire St-Onge et feu Marcel Lafontaine de Lachine.La famille recevra les condoléances de 13h à 15h le samedi 28 mai 2022 à la2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca | 514-639-1511suivi du service à la chapelle de la résidence.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation CHU Ste-Justine serait apprécié.