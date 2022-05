LAMOUREUX GOULET

Solange



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Solange Goulet Lamoureux, survenu le 15 mai 2022, épouse de feu M. Jules Lamoureux.Elle laisse dans le deuil ses deux enfants, Benoît (Marie-Andrée) et Isabelle (Benoit), ses six petits-enfants, Frédérick (Marie-Philippe), Camille (Catherina), Jacob, Zavier (Maude), Karl et Janick, ses trois arrière-petits-enfants, Romy, Lou et Oly, ses frères et soeurs, feu Jean-Paul (feu Rita), feu Paulette (Jean-Guy), feu Madeleine, Claire (François), feu Pierrette (André), feu André (Lucille), Claude (Yvette), son beau-frère Réal (Hélène) et sa belle-soeur Danielle (Léo), plusieurs neveux et nièces, ainsi que la grande famille J.L. et autres parents et amis.Elle sera exposée le lundi 30 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h et le mardi 31 mai dès 9h à505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QCwww.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées le mardi 31 mai à 11h en la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue (angle St-Charles et chemin Chambly) et de là au cimetière St-Antoine, lieu de la sépulture.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs La Source Bleue.