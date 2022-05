PIGEON, Alain



Au CHUM - Hôpital Notre-Dame de Montréal, le 28 décembre 2021, à l'âge 64 ans, est décédé M. Alain Pigeon demeurant à Montréal et autrefois de Farnham. Il était le fils de feu Marcel Pigeon et de feu Laurette Martel.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, Carole (André Bernard), Margot (Daniel Chandonnet), André, Louis, Guy, Sylvain (Sylvie Langdeau) et François (Josée Young). Il laisse également son grand ami, Denis Goulet ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines et autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 28 mai à 10h30 au salon funéraire :FARNHAM J2N 2W8Tél. 450-293-4474 www.desourdy.caUn moment de recueillement aura lieu ce même samedi 28 mai à 13h30 suivi de l'inhumation au cimetière de Farnham.En mémoire d'Alain, la famille vous demande de faire un geste ou une action qui vous fera sourire.