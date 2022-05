DUCHESNE (née FERLAND)

Gisèle



À Brossard, le 12 mai 2022, à l'âge de 82 ans est décédée Mme Gisèle Duchesne (Ferland), fille de feu Juliette St-Charles et de feu Charles-Albert Ferland.Elle laisse dans le deuil son époux Jacques Duchesne, ses enfants Johanne et Benoit, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2le dimanche 29 mai 2022 à partir de 11h, suivi des funérailles à 14h à la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.