BEAULIEU, Raymond



À la Cité de la Santé, le 17 mai 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé Raymond Beaulieu, époux de feu Louisette Tremblay.Il laisse dans le deuil ses frères et sa soeur Mariette Roy, Maurice, Lucien (Louise) et Marcel (Claire), ses belles-soeurs, beaux-frères, ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Il sera exposé au complexele vendredi 27 mai dès 14h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 18h30 au même endroit.