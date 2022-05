MICHAUD, Léon & MICHAUD BOURDON, Alice



Au CHUS Hôtel-Dieu, le 6 mai 2022 à l'âge de, est décédé monsieur Léon Michaud. Il a été précédé par son épouse Alice Bourdon Michaud, décédée à l'âge dele 16 novembre 2021.Tout comme il le désirait, il a rejoint sa Lison.Originaire de St-Léon de Marston (aujourd'hui Val-Racine). Il était le fils de feu Henry Michaud et de feu Antoinette Grenier.Monsieur Michaud et Mme Bourdon Michaud laissent dans le deuil leurs enfants Robert (Colette), Francyne (Serge), Sylvie (Joe) et André (Arlène); leurs petits-enfants Bruno, Anne-Marie, Roxane, Julien, Arianne et Alexandre; leurs arrière-petits-enfants Elliot, Cédrick et Phoenix.Sont également dans le deuil les membres des familles Michaud et Bourdon : Jeanine Hall, Jacques Trudel, Huguette Grenier ainsi que plusieurs cousins, cousines, nièces, neveux et ami(e)s.Forts d'une union de plus de 72 ans, des funérailles conjointes auront lieu le samedi 28 mai 2022 en l'église de la Paroisse de St-Bruno située au 1668 rue Montarville, à Saint-Bruno-de-Montarville. La famille recevra vos condoléances à compter de 13h00 et les funérailles suivront à 14h00.La famille tient à remercier toute l'équipe du CHUS Hôtel-Dieu qui a su bien s'occuper de M. et Mme Michaud pour leurs soins de fin de vie. Des remerciements s'adressent aussi à toute l'équipe de la résidence Chartwell Villa de l'Estrie pour l'attention particulière qu'ils ont reçue.Vous êtes priés de ne pas envoyer des fleurs mais plutôt faire un don à la Fondation du CHUS.