CASAVANT, Louise



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Louise Casavant suite à un long combat contre la maladie où elle a fait preuve de beaucoup de courage et de résilience. Entourée de sa famille, elle nous a quitté paisiblement à son domicile, le 6 mai 2022. Psychologue et épouse du pharmacien Paul-André Gingras, demeurant dans le Vieux-Longueuil.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Janie Gingras (André Ledoyen), Christine Gingras (Éric Doyon) et Marc-André Gingras (Marie-Caroline Pichette-Desmarais); ses petits-enfants : Nicolas, Julien et Cédric; Marika et Étienne; et Charlotte. Louise laisse également dans le deuil sa collègue et grande amie Ginette Cyr; ses beaux-frères et belles-soeurs : Me Claude Gingras, avocat (Marthe Laflamme) et le Dr Jean-Marie Gingras (Pierrette Baril) et plusieurs autres parents et amis.Après ses études en psychologie, Louise siégea à la CSST pendant deux ans puis exerça en clinique privée. Louise a investi sa profession avec un grand dévouement et beaucoup d'enthousiasme. Reconnue pour sa qualité d'écoute sans préjugé, elle inspirait rapidement une grande confiance auprès de ses patients.La famille recevra les condoléances au salon de :505 BOULEVARD CURÉ POIRIER OUESTLONGUEUIL, J4J 2H5 (450) 463-1900le mardi 14 juin de 18 à 21 heures. Funérailles le lendemain 15 juin à la Cathédrale St-Antoine-de-Padoue à 10 heures puis inhumation des cendres au cimetière du Vieux-Longueuil.