Faudra bien aimer le CF un jour

L’Impact / CF Montréal a une histoire tumultueuse. Relations acrimonieuses avec les groupes de partisans. Multiples changements à des postes clés. Cette mauvaise impression d’une microgestion quotidienne au gré des humeurs du propriétaire.

Point culminant, ce « rebranding » hasardeux qui a conduit à l’abandon de tout ce qui s’était imprégné dans l’inconscient collectif.

Kevin Gilmore n’est pas aussi mauvais gestionnaire que tout ce qui se raconte à son sujet dans l’espace public. Mais il était un casting atroce pour un poste aussi névralgique. Résultat, à grands coups d’orgueil et avec son ego aux antipodes de la modestie, il a présidé à cette transformation.

Exactement comme le font les gens peu confiants et peu qualifiés pour un job. Ils en imposent, campés sur leur statut. En bout de piste, l’échec retentissant a entraîné Gilmore au bureau de chômage, non sans avoir mis à feu et à sang une relation déjà tendue avec les groupes de partisans du club.

Du chemin en deux ans

J’ai l’impression d’écrire un chapitre remontant à 10 ans. Pourtant... C’est que l’eau s’est remise à couler à grands flots sous les ponts depuis. Le CF Montréal a parcouru en moins de deux ans plus de chemin que dans toute son histoire en MLS auparavant.

C’est la première fois qu’on sent l’organisation aussi solide, aussi crédible. Joey Saputo a enchaîné les excellentes décisions. Résultat, le 11 montréalais a ramené un enfant de l’organisation pour l’installer dans le fauteuil de président. Gabriel Gervais est un ténor du milieu des affaires.

Une star montante qui n’a pu refuser l’appel de la patrie. L’Impact, c’est son équipe. Gervais a ses lettres et saura structurer adéquatement les divers départements administratifs du club.

De la profondeur

Olivier Renard est égal à l’expression consacrée : fin. Le directeur technique montre un flair indéniable pour les bonnes affaires. Très loin au palmarès des enveloppes salariales de la MLS, le CF Montréal affiche un des alignements les plus profonds. Les blessures n’affectent pas les résultats, la force du banc en fait fi autant que des calendriers chargés.

Disputer quatre matchs en 10 jours n’est pas simple lorsque ta réserve est tiède. Ce n’est pas le cas du Bleu blanc et noir. En fin de saison, c’est ce qui fera la différence et permettra aux partisans de vibrer pour quelques matchs de séries de leurs favoris.

Wilfried Nancy épate un peu plus chaque jour. Philosophe, bien dosé entre calme et tempête, cette formidable tête de soccer s’avère un metteur en scène exceptionnel. Dire qu’on hésitait même à le qualifier de plan B à la suite du départ précipité de Thierry Henry...

De la visite rare

Demain, le CF reçoit le Real Salt Lake à partir de 16 h au Stade Saputo, qui a besoin d’une dose d’amour pour se mettre aux normes MLS de 2022. Bonjour, les gouvernements, possible d’agir sans délai svp ? Le fric est là, Joey Saputo n’est pas de nature à quêter une subvention. C’est un homme d’affaires fier qui veut le meilleur pour son club. Un stade qui a besoin d’amour et un club qui en demande avec raison autant. Dans ce dernier cas, aux partisans d’agir. Aux eurosnobs de venir voir un match pour constater le niveau de jeu relevé de la MLS, en progression nette depuis quelques saisons.

Aux groupes de partisans de rejoindre le mouvement. Tous ensemble, tous au stade. Allez, Montréal !

Coup de cœur

Au Rocket de Laval et à ses partisans. L’équipe de Jean-François Houle est très bien préparée. Elle est aussi déterminée. Ce groupe mené par les vétérans Xavier Ouellet, Cédric Paquette et Alex Belzile semble vouloir écrire une belle histoire. Les salles combles s’accumulent à la Place Bell, le buzz est bon. Ce serait cool que ça se poursuive un bout.

Coup de gueule

Aux décideurs de la Ligue canadienne de football. L’entente de principe de sept ans pour le renouvellement de la convention collective a ce qu’il faut pour abrutir quasi intégralement le contenu local des équipes du circuit. La survie et la santé de cette ligue passent par un plus grand respect des extraordinaires programmes de football universitaire canadiens, mais la LCF ne le comprend pas.

Un p’tit 2 sur...

Une victoire pour David Lemieux face à David Benavidez ce soir. Rien de scientifique, juste un élan du cœur. J’aime beaucoup David. Charismatique, c’est un battant qui ne choisit pas. Un lion qui fonce tête première, qui a toujours pour mission de faire mal à son adversaire et faire plaisir aux amateurs de boxe. De nouveau papa, Lemieux mérite une dernière belle grande danse. C’est sur PunchingGrace.com