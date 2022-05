BRUNEAU, Lucienne



À Montréal, le 14 mai 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée Lucienne Bruneau.Elle laisse dans le deuil sa soeur Pierrette et son frère Jean-Louis, sa belle-soeur Annette, plusieurs neveux et nièces spécialement Marie-Josée, Manon, Denis et Sylvie ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 juin 2022 de 11h à 14h30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien est, MontréalSuivra une liturgie de la Parole à 14h30 en la chapelle du complexe.