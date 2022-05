PELLETIER, André



À son domicile de Montréal, le jeudi 12 mai 2022, à l'âge de 70 ans est décédé André Pelletier.Il laisse dans le deuil son épouse Vuon Phan Dam, ses deux soeurs Lise et Micheline, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le dimanche 29 mai de 14h à 17h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon à 16h.