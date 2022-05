Histoires sans paroles: un spectacle qui aurait assommé le jeune Fiori

À 150 000 exemplaires vendus, l’album Harmonium symphonique a été un succès à ce point retentissant que ses producteurs ont statué que le spectacle qu’ils allaient en tirer ne pouvait être rien de moins que grandiose.

Présenté du 24 mai au 4 juin à Trois-Rivières, Histoires sans paroles – Harmonium symphonique magnifiera la musique de Serge Fiori en lui fournissant comme amplificateurs un orchestre de 63 musiciens, une chorale d’une quarantaine de voix, des danseurs, des acrobates, des projections vidéo, un écran géant et une structure scénique qui devrait, dit-on, susciter l’émerveillement.

Les bracelets lumineux de la firme montréalaise PixMob, qui ont déjà été utilisés par des stars comme The Weeknd, Arcade Fire, Coldplay, Taylor Swift, seront aussi mis à contribution.

Bref, c’est la totale.

Que penserait le jeune Serge Fiori aux cheveux longs des années 1970 si on lui disait qu’une telle production articulée autour de sa musique prendrait l’affiche... 50 ans plus tard ?

« Il serait assommé. Ça fait deux ans et demi qu’on a fait l’album et je n’en reviens pas encore. Y’a-tu quelque chose de plus touchant que de faire des tounes à 17 ans, avec une guitare acoustique, et te ramasser symphonique ? Aucun sens. Ça n’a vraiment aucun sens. »

« Écoute, insiste l’heureux septuagénaire, il va y avoir 100 artistes [115, plus exactement] sur la scène. Ce sera un des plus gros shows présentés ici. Ce ne sera pas juste un concert classique comme d’habitude. Ils mettent le paquet, il va y avoir des surprises de partout, ça va être de toute beauté. »

Amoureux de la musique

S’il capote sa vie, ce n’est pas juste à cause de ce traitement symphonique qui transfigure les pièces de la trilogie Harmonium-Les cinq saisons-L’heptade. C’est aussi parce que d’abord et avant tout, Serge Fiori est profondément amoureux de la musique. C’est ce qui fait battre son cœur, ce qui lui fait vivre des moments de folle complicité avec son amoureuse.

« Le soir, ma blonde et moi, on va dans la verrière. On crisse le système de son dans le tapis. Saint-Henri shake. On choisit chacun une toune, tout est permis, la découverte. On se ramasse debout à danser. Il n’y a pas une joie comme ça. Une chance qu’il y a la musique. »

Plusieurs Québécois rétorqueront : une chance qu’il y a Fiori.

Les 24 et 25 mai, Serge Fiori va assister aux deux premières représentations du spectacle Histoires sans paroles – Harmonium symphonique, à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, mais ne comptez pas sur lui ensuite pour s’éterniser en ville. « Après, sais-tu où je m’en vais ? À Saint-Henri-de-Taillon. En courant à part de ça. »

Photo Stevens LeBlanc

Lui-même en est le premier surpris : Serge Fiori, le gars de la ville, le « citadin fini » qui a passé sa vie à Montréal et sur sa rive sud, file le parfait bonheur à la campagne.

Il y a quatre ans, sur l’insistance astucieuse de sa blonde et sa meilleure amie, le musicien de 70 ans a découvert et acheté une maison nichée à quelques centimètres de la plage du majestueux lac Saint-Jean, à Saint-Henri-de-Taillon, un village de 820 habitants, au nord-ouest d’Alma.

Le décor est fabuleux. Les grandes fenêtres de la maison offrent une vue quasi panoramique sur le lac et lui permettent d’admirer des couchers de soleil à couper le souffle.

C’est devenu son coin de paradis. Un café, une cigarette et une vue sur le lac, voilà ce qui rend Fiori heureux.

Photo Stevens LeBlanc

« Je ne croyais pas que ça allait m’aider. L’été, je suis toujours dehors, je m’assois dans les arbres. Je fais de la méditation depuis longtemps, mais ça, c’est bien moins forçant. C’est naturel. La nature et son calme te rentrent dedans. À part les voisins qui font des travaux sur leur terrain », glisse-t-il, sourire en coin, aux représentants du Journal qu’il a gentiment reçus chez lui.

Il peut bien se plaindre du bruit, Serge Fiori reconnaît qu’il a découvert à Saint-Henri-de-Taillon un esprit d’entraide qui lui était inconnu durant ses années urbaines.

« J’avais une belle maison à Longueuil. On a cherché de l’aide tout le temps qu’on a été là. Le monde t’envoie promener. Fais-le, ton gazon ! Ici, on ne l’a même pas demandé. La première journée, les voisins sont débarqués, ils faisaient tout leur terrain, pis le gars traverse avec sa tondeuse, il ne dit pas un mot et il fait mon gazon. OK », relate-t-il, encore tout étonné.

Propice aux confidences

La beauté et la sérénité des lieux invitent aux confidences, et on ne parle pas juste de celles que Fiori nous livre généreusement pendant notre entrevue. C’est aussi ici qu’il donne rendez--vous aux invités de sa websérie en onze épisodes Chez Padré, alors qu’il devient celui qui pose les questions.

Photo Stevens LeBlanc

Un paysage champêtre, un peu de vin et une bonne bouffe et hop, les Michel Côté, Michel Barrette, Anne Dorval, Luc Picard, Isabelle Richer et tous les autres qui font la route jusque dans son havre de paix se mettent à jaser de tout et de rien.

« On a le temps, le site est écœurant, ça fait qu’ils relaxent et se confient. Avant de commencer, j’avais trois ou quatre amis proches dans la gang, maintenant j’en ai onze. »

Certains ne voulaient plus partir. En riant et en utilisant des mots que le curé de la place ne souhaite pas entendre, Fiori relate le passage mémorable de Michel Barrette. Comme à son habitude, le comique a enchaîné les anecdotes sans temps mort, de midi à minuit.

« À la fin, on l’a câlissé dehors », raconte Fiori.

Le studio

En plus de Chez Padré, l’éden jeannois de Fiori sera l’incubateur de son prochain album. « Oui », finit-il par répondre, après avoir timidement tourné autour du pot, quand on lui demande pour une énième fois si un album de Serge Fiori verra le jour tôt ou tard.

Même s’il n’admet que du bout des lèvres qu’il travaille sur de nouvelles chansons, disons que la présence d’un studio flambant neuf sur son terrain trahit pas mal ses intentions. Autrement, pourquoi se doter d’une telle infrastructure tout équipée ?

Photo Stevens LeBlanc

Tout équipée ? En plus d’une console et tout le matériel nécessaire pour enregistrer de la musique, l’endroit compte une pièce dotée d’une télé 80 pouces pour regarder le hockey « avec un verre de scotch », et même une chambre à coucher pour les soirées qui s’éternisent.

Bien en évidence, sur le rebord des fenêtres, une série de Félix rappelle que nous sommes chez l’un des piliers de la musique québécoise. Sur les murs, des disques d’or donnent la mesure statistique de son succès.

« Tu fais plein d’efforts dans ta vie pour arriver à ça », observe Fiori, encore une fois en souriant à belles dents.

Attendre l’inspiration

Alors, c’est pour quand, cet album ? Ça va dépendre de l’inspiration.

Comme un pêcheur sur le lac Saint-Jean, Serge Fiori est un gars patient. Pas question de tirer sur la fleur pour qu’elle pousse plus vite.

« Je suis pas mal paresseux. J’attends. Moi, les tounes viennent. Il y a du monde que je connais qui se lève à tous les matins pour écrire. Je suis incapable de faire ça. Moi, c’est en jouant. C’est vraiment comme une transe. Tu joues, tu joues et à un moment donné il y a une phrase qui vient, puis un accord qui vient. À la fin de la journée, tu as la moitié d’une chanson de faite. J’attends ça. »

Quand on n’est pas seulement un musicien parmi tant d’autres, on peut se le permettre.

► Le spectacle Histoires sans paroles – Harmonium symphonique est présenté à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, du 24 mai au 4 juin.