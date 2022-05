La renaissance de Claudia Bouvette

«Je savais que 2022 allait être mon année. Je le sentais», lance Claudia Bouvette. Et cinq mois ont suffi à lui donner raison.

Un parcours remarqué à Big Brother Célébrités, une première partie du chanteur Mika, un documentaire en préparation, des concerts prévus tout l’été et, finalement, un premier album, The Paradise Club, déposé dans les bacs hier. Il faudrait vraiment être déconnecté de l’actualité culturelle québécoise pour que le nom de Claudia Bouvette ne sonne aucune cloche.

Ce n’est pourtant qu’après moult tergiversations qu’elle a finalement accepté de prendre part à l’aventure télévisuelle Big Brother Célébrités, qui a lancé le bal en la propulsant dans des centaines de milliers de foyers québécois, plus tôt cette année.

«Quand on m’a appelée pour participer à l’émission, je me suis tout de suite dit que je ne pouvais pas faire ça. La simple idée de me prêter à ce jeu-là me terrifiait!» se souvient-elle.

«Puis j’en ai parlé avec mon équipe, j’ai pesé les pour et les contre. Finalement, j’ai accepté parce que j’avais envie de montrer ma personnalité, montrer qui je suis de la manière la plus naturelle possible. Avec l’album qui s’en venait, ça me permettrait de me refaire découvrir, d’aller rejoindre des gens qui ne me connaissaient pas du tout. Parce que dans le fond, tout ce que je veux, c’est que ma musique puisse aller rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. Et pour ça, il faut qu’on me connaisse», ajoute Claudia Bouvette.

Sans étiquette

Le coup de foudre entre ce nouveau public et la chanteuse a été fulgurant. Car si c’est Stéphanie Harvey qui a remporté la finale de Big Brother Célébrités, Claudia Bouvette est quant à elle repartie avec, en mains, le prix du public décerné par les téléspectateurs.

Un symbole fort, aux yeux de Claudia Bouvette.

«C’est le seul moment où le public a eu son mot à dire dans toute l’aventure. Ça a une valeur inestimable. C’est encore plus gros pour moi que si j’avais gagné Big Brother Célébrités», confie-t-elle.

Si elle lançait hier le premier album de sa carrière, la route a été sinueuse pour mener Claudia Bouvette à ce but ultime. D’abord révélée par Mixmania, la chanteuse a bifurqué vers le jeu il y a quelques années avec des rôles dans Jérémie, Charlotte a du fun ou encore Cerebrum. La musique ne l’a jamais quittée, toutefois, comme en font foi les deux EP qui ont jalonné son parcours.

Elle l’admet d’elle-même : elle a toujours voulu être chanteuse. La musique demeure sa passion prédominante. Mais aujourd’hui, elle ne ressent plus le besoin de choisir une étiquette, se laissant porter par les hasards de la vie et enfilant les chapeaux qui lui conviennent, selon ses humeurs.

«Je suis quelqu’un qui go with the flow. En ce moment, je mets toute mon énergie sur la musique parce que c’est très prenant, que je veux bien faire les choses avec la sortie de cet album. Mais si on me propose un rôle ou une audition qui me parle, je vais tendre l’oreille. Pourquoi j’aurais à choisir entre les deux?» explique-t-elle.

En effet, elle tient mordicus à « bien faire les choses » avec The Paradise Club. Et ça, ça signifie ici avoir pris le temps de peaufiner son art – et certaines de ses chansons – durant trois années avant de dévoiler ce tant attendu premier opus pop aux accents alternatifs.

Toucher le fond

Le résultat, décliné tant en anglais qu’en français, se veut le fruit de cette période où Claudia Bouvette a grandement cheminé. C’est une jeune femme de 26 ans beaucoup plus mûre qu’à l’époque qui s’est entretenue avec Le Journal, plus tôt ce mois-ci.

«Ces trois années-là n’ont pas été faciles. J’ai traversé de grandes peines, je me suis retrouvée au fond du baril. Mais je me suis redécouverte moi-même à travers ma musique. J’ai trouvé ma lumière et mon essence (deux choses que j’avais perdues) avec cet album-là. Je ne renie pas mes EP, loin de là. Mais je ne suis plus forcément celle que j’étais avant», confie-t-elle.

L’album The Paradise Club est présentement sur le marché. Claudia Bouvette sera en spectacle au Studio TD de Montréal le 2 juin.