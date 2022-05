Le P’tit train du Nord sur deux roues

L’an dernier, j’ai eu le plaisir de faire une halte au petit resto mexicain Le Mapache, situé dans l’ancienne gare de Val-Morin. Ça valait le coup pour les tortillas avec frijoles, mais aussi pour l’ambiance sur la petite terrasse donnant sur la piste cyclable.

Les gares, c’est un des charmes du parc linéaire Le P’tit Train du Nord, reliant Bois-des-Filion à Mont-Laurier sur 234 km. Qu’on pense à celle de Sainte-Adèle avec son café chaleureux et sa boutique de plein air ou encore à celle de Labelle avec son musée ferroviaire et son sympathique bistro.

Comme il y a beaucoup à découvrir, il faut un minimum de préparation. Libre à vous de planifier par vous-même en consultant la carte détaillée du parc linéaire, électronique ou imprimée. Mais pour une escapade plus longue, sachez que Tourisme Laurentides peut vous préparer un séjour sur mesure, sans frais.

Excursion d’un jour

Tout d’abord, il y a lieu d’établir la distance que vous voulez parcourir. En vélo hybride, si vous pédalez régulièrement, vous pourriez prévoir un trajet de 30 km. C’est environ la distance aller-retour entre la gare de Sainte-Adèle et celle de Val-David.

En vélo de route, on parle plutôt d’un trajet de 50 km en moyenne, soit de Prévost à Val-Morin aller-retour, par exemple. Sur la carte du parc linéaire, un tableau des distances entre villes et villages est indiqué. On y retrouve également les points de départ comme les gares et les stationnements.

Photo courtoisie, Tourisme Laurentides

Séjour sur mesure

Lors d’un séjour organisé, on monte à bord de l’autobus Le P’tit Train du Nord vers le point de départ choisi plus au nord, le vélo dans une remorque et les bagages dans un compartiment. Puis, on redescend en vélo vers le sud. Un service de transport de bagages vous permet d’aller librement d’un gîte à un autre.

Photo courtoisie, Tourisme Laurentides

Le départ de la navette prenant les cyclistes a lieu au kilomètre 0, à Saint-Jérôme. Une grande partie des cyclistes se rend jusqu’à Mont-Laurier, le kilomètre 200. Il s’agit alors d’un périple de quelques jours.

On peut aussi réduire le trajet de moitié en partant plutôt de Mont-Tremblant, puis loger à Val-David au retour, ce qui se fait lors d’un week-end en vélo de route.

LE PARC LINÉAIRE LE P’TIT TRAIN DU NORD

Distance : 230 km, de Bois-des-Filion à Mont-Laurier

230 km, de Bois-des-Filion à Mont-Laurier Assistance : patrouilleurs pour bris mécanique et premiers soins

patrouilleurs pour bris mécanique et premiers soins Transport : vélos et cyclistes (vers le nord), bagages entre deux gîtes

vélos et cyclistes (vers le nord), bagages entre deux gîtes Train de banlieue (avec vélo) : jusqu’à Saint-Jérôme (km 0)

jusqu’à Saint-Jérôme (km 0) Service gratuit : planification d’un itinéraire et d’un séjour

planification d’un itinéraire et d’un séjour À louer : vélos (incluant électriques), remorques pour enfants et pour bagages

vélos (incluant électriques), remorques pour enfants et pour bagages laurentides.com

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

Le Richelieu nouveau

Alo Richelieu a mis sur pied des escales entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Noyan, avec différents modes de locomotion électrique, dont un bateau-taxi. À louer : bateau, planche de surf ou vélo, tous électriques.

Chutes, ponts et sentiers

Au nord de Joliette, le parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles se distingue par ses trois chutes, la plus belle étant du côté de Saint-Jean-de-Matha. Carte Ondago téléchargeable pour votre téléphone.

► Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.