Orages et coupures d'électricité: attention au monoxyde de carbone

Suite aux coupures d'électricité provoquées par les forts orages qui s'abattent cette fin de semaine sur la province, la Santé publique rappelle à la population de ne pas utiliser de barbecue ou équipement de camping à l'intérieur afin d'éviter toute intoxication au monoxyde de carbone.

Plus de 200 000 Québécois étaient privés d’électricité samedi en raison des orages et vents violents qui ont commencé à secouer une partie de la province.

«La direction de santé publique du CISSS de l'Outaouais souhaite rappeler aux citoyens de ne jamais utiliser à l’intérieur des appareils conçus pour l’extérieur (ex. : barbecues au charbon de bois ou au propane, génératrice, équipements de camping). Bien que ces appareils soient utiles en cas de panne d'électricité, ils peuvent causer des intoxications au monoxyde de carbone s'ils sont utilisés à l'intérieur. Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui ne se voit pas et ne se sent pas. Respirer du monoxyde de carbone peut être très dangereux pour la santé et peut même entraîner la mort.»

Dans son communiqué diffusé samedi, la santé publique ajoute qu’ il est essentiel de placer sa génératrice, à l’extérieur du logement, dans un endroit ventilé, loin des portes et des fenêtres et pas dans un garage afin d’éviter que les gaz d’échappement, dont le monoxyde de carbone, ne pénètrent dans la maison.

«Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut détecter la présence de ce gaz et vous la signaler. Quittez immédiatement la pièce si votre avertisseur se déclenche. Composez le 911. Attendez l’autorisation d’un pompier pour retourner à l’intérieur, même pour quelques minutes.»