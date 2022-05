Portrait d’un leader syndical atypique

Norbert Rodrigue, ce nom ne dit sans doute pas grand-chose à nombre d’entre vous. Il fut, depuis Gérard Picard en 1946, le seul président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) à n’être pas issu du milieu universitaire. À 14 ans, il travaillait déjà dans un camp de bûcherons à La Tuque et n’avait pas terminé sa sixième année scolaire.

Syndicaliste moins spectaculaire que Michel Chartrand et moins théâtral que Marcel Pepin à qui il a succédé à la direction de la CSN de 1976 à 1982, il mérite néanmoins d’être connu. Il est de ceux qui passent souvent inaperçus, mais dont on ne pourrait se passer.

Norbert Rodrigue naît en Beauce pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans la famille Rodrigue, on ne roule pas sur l’or et tout le monde doit mettre la main à la pâte pour tenter de s’en sortir. La pâte qui permet à la famille de s’en sortir a une forte odeur, celle de la gomme de sapin. À l’époque, cette gomme, considérée comme un médicament, est très populaire, y compris chez les voisins du Sud. Elle est même vendue en pharmacie. C’est ainsi que le jeune Norbert prend en main le destin de la famille et devient « gommeux », abandonnant l’école sans terminer sa sixième année. Il se sent sans doute investi d’une noble mission, celle d’« être au cœur des autres ».

Norbert, l’aîné des neuf enfants, héritera de son père ce goût et ce besoin de défendre la veuve et l’orphelin. Mais pour sa mère, ce sont d’autres sentiments qui l’animent. Tous les enfants Rodrigue s’entendent pour dire que leur mère était colérique, sévère et peu encline à la conciliation. Comme dans de nombreuses autres familles de l’époque, c’est la mère qui commande, tandis que le père est parti à l’extérieur pour travailler. C’est pour cette raison qu’à 14 ans, Norbert quitte le foyer familial. Il part pour les chantiers avec ses oncles, abandonnant l’école et son travail de gommeux. Pour lui, c’est la libération, même si la vie dans les chantiers n’est pas facile. C’est parmi ces humbles jobbeurs qu’il découvre le sens du mot « solidarité » et de la devise « tous pour un, un pour tous ». Cette camaraderie le marquera pour la vie.

C’est également tout jeune, à 15 ans, qu’il devient souverainiste. Il est alors guide de pêche pour de riches touristes étatsuniens en Gaspésie.

« Je les ai connus là, les maîtres du monde, raconte le bouillant Beauceron. C’est écœurant... Je les guidais vers les rivières à saumon, la truite, le meilleur lac, la meilleure rivière, etc. C’était à eux autres... à eux autres ! En Gaspésie, ils payaient des gardiens gaspésiens pour tirer les Gaspésiens qui venaient pêcher illégalement dans leur domaine. Eux autres, j’les ai tellement détestés. »

Un idéal immuable

Un jour – on est au début de la Révolution tranquille –, il quitte sa Beauce natale, tenté par l’aventure montréalaise. Il se retrouve à l’hôpital Sainte-Justine, non pas comme patient, mais comme apprenti technicien en radiologie. Tout un changement. Il troque sa chemise à carreaux pour le sarrau blanc. Mais son idéal d’aider ses semblables ne change pas et il fondera son premier syndicat.

« L’époque des bonnes sœurs hospitalières achève. La rémunération sous forme de remerciements et d’indulgences plénières devient caduque », plaident les auteurs.

Petit à petit, le timide technicien gravit les échelons jusqu’à son élection à la présidence de la CSN, succédant à Marcel Pepin et l’emportant sur la candidature de Michel Chartrand. Lui, l’autodidacte sans diplôme, devra côtoyer des militants instruits qui manient davantage la théorie que la pratique, surtout les impitoyables marxistes-léninistes. Même le jeune ministre Claude Charron, en 1979, dans une entrevue à Denise Bombardier trouvera à médire sur le soi-disant « manque d’instruction » du non moins jeune dirigeant syndical, affirmant que « si ça allait mal au Québec, c’était parce qu’on avait laissé des non instruits comme Rodrigue occuper des postes importants ». Mais Rodrigue a été formé à la rude école de la vie et il a la couenne dure.

À travers ce portrait touchant d’un leader syndical au parcours atypique, c’est tout le Québec en ébullition des années 1970-1980 qu’on redécouvre, alors qu’il était encore possible de rêver d’un monde meilleur sans passer pour ringard.

À lire aussi

DÉLIVREZ-NOUS DE LA PRISON LECLERC !/UN TÉMOIGNAGE DE L’INTÉRIEUR

Photo courtoisie

En 2012, le gouvernement fédéral ferme le pénitencier Leclerc, une institution à sécurité moyenne, pour cause de vétusté. Quatre ans plus tard, le gouvernement du Québec, qui gère les sentences de deux ans moins un jour, ferme la maison Tanguay où sont détenues des femmes condamnées à de courtes sentences et les transfert au Leclerc, désoccupé depuis tout ce temps. Plus de 150 femmes y sont maintenant détenues dans des conditions dégradantes et humiliantes, dignes d’une autre époque. L’auteure Louise Henry, une femme dans la cinquantaine, y a séjourné pendant 11 mois, elle parle donc en connaissance de cause. « Cette histoire n’est pas facile à raconter pour moi, affirme-t-elle en préface, mais je dois dénoncer la situation que vivent les femmes à la prison Leclerc afin que l’on prenne conscience des violations des droits de la personne qui ont cours dans cet établissement carcéral de Laval et qui poussent parfois certaines détenues à commettre des gestes irréparables. »