Reconnaître notre côté obscur une force

Dès la tendre enfance, on nous demande d’être le bon enfant, le bon élève, le bon ami. En bas âge, c’est aussi la pensée magique qui prévaut dans l’inconscient, l’idée de la toute-puissance, de la perfection : c’est le Moi idéal de l’enfance qu’avait décrit Freud, fondateur de la psychanalyse. Ce même désir d’être sans failles peut persister chez plusieurs d’entre nous, même à l’âge adulte. Après tout, qui voudrait être moins bon ou pis encore méchant ? Or, reconnaître qui nous sommes réellement avec nos qualités, mais aussi avec nos limites, nos défauts et nos zones d’ombre peut s’avérer des plus bénéfique.

Faire le deuil de la pensée magique

En avançant en âge, il nous arrive parfois d’avoir du mal à nous extirper de cette période où triomphait ce rêve de l’enfance où rien n’était impossible, où nous étions toujours gentils, parfaits, sans failles.

En grandissant, le regard de ceux qui nous entourent gagne en importance, et nous nous construisons également à travers ces mêmes regards : celui de nos parents, de nos frères et sœurs, de la famille élargie, de notre milieu scolaire, de notre quartier, etc. Dès lors, nous identifions davantage nos qualités à travers de celles que les autres reconnaissent en nous. Notre capacité à faire rire, nos exploits sportifs, notre éloquence ou nos talents artistiques sont ainsi célébrés, et l’on apprendra vite à mettre en évidence ces côtés plus éclatants de notre personnalité.

Quant à nos parts d’ombre et nos caractéristiques moins reluisantes, nous préférerons plus souvent les minimiser, les camoufler et les mettre de côté, parfois même – et surtout ! – face à nos collègues, proches, amis et conjoint.

Entre l’ombre et la lumière

Alors que la représentation magnifiée de soi prime souvent sur les médias sociaux, notre culture est marquée par ce grand souci du paraître et de la performance, rendant nos imperfections encore plus dérangeantes. Tous ces grands idéaux sociétaux, conjugués à ceux que nous avons cultivés depuis longtemps, peuvent ainsi nous donner cette nette impression de ne pas être à la hauteur, voire d’être inadéquat.

Mais plutôt que de viser à atteindre ces idéaux irréalistes, il est préférable d’accepter et de voir nos failles et nos limites, et de faire la paix avec celles-ci. Les reconnaître nous permet d’en être davantage conscients et d’en prendre soin... et d’être plus compréhensifs avec les autres, qui, eux aussi, ont leurs défauts ! D’autant qu’il y a toujours deux revers à une médaille. Vous n’aimez pas votre combativité ? Elle peut aussi faire en sorte que l’on ne vous pile pas sur les pieds. On vous reproche votre émotivité ? Cela peut également faire de vous un être particulièrement sensible et empathique.

Être soi, c’est tout

Nos travers et nos failles font aussi partie de notre identité et contribuent à faire de nous des êtres uniques. Vous avez l’estime de votre entourage, mais pas de toutes et de tous ? Tant mieux, car il est impossible de plaire à tout le monde. Cette tâche est, au final, dépourvue de sens : vouloir plaire à tous et en tout temps, c’est aussi, par extension, tirer un trait sur qui nous sommes vraiment.

L’idéal à atteindre ne serait donc pas celui de la perfection, mais plutôt de l’authenticité, en tendant vers un équilibre de tous les aspects de notre être, de nos zones d’ombre comme de nos qualités et de nos caractéristiques plus lumineuses. Il faut, pour ainsi dire, remplacer le Moi idéal de l’enfance par l’idéal du Moi, et ainsi se fixer nos propres objectifs qu’il nous sera possible de satisfaire et de voir se matérialiser. Des attentes plus réalistes face à nous-mêmes, une cohabitation plus harmonieuse de tout ce qui nous distingue, et tendre vers l’authenticité ne feront que nous aider à mieux nous connaître et nous accepter, à nous épanouir encore davantage, et à cultiver des relations encore plus significatives.

Même François Mitterrand, ancien président de la France, savait vanter les vertus de ces défauts à chérir : « La grandeur d’un homme peut se mesurer à la grandeur des choses qui l’angoissent. »