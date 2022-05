Relever le défi d’apprendre à parler

Photos Agence QMI, Joël Lemay et courtoisie Léo Guillette, 9 ans, et sa mère Anabel Côté. Léo est né avec une fissure labio-palatine qui l’empêchait de s’exprimer normalement. En médaillon, Léo à l’âge de 3 mois et demi, juste avant sa première chirurgie.