Saint-Sauveur: le suspect d'un vol qualifié recherché

La Sûreté du Québec demande l'aide de la population pour identifier un suspect dans un vol qualifié survenu samedi matin à Saint-Sauveur.

L'homme, qui serait âgé dans la vingtaine, aurait obligé l'employée d'un hôtel à lui remettre le contenu de la caisse en utilisant la force physique. Il se serait ensuite enfui à pied.

L'homme mesurerait environ 1,75 m (5 pi 8 po) et pèserait 73 kg (160 lb). Il aurait les yeux de couleur foncée et arborerait une moustache. Il aurait également un tatouage au niveau de la main droite. Lors des événements, le suspect portait un coton ouaté gris sur lequel on pouvait lire «EARTH» ainsi qu'un pantalon noir, des espadrilles noires avec une semelle blanche et un chapeau beige et or.

Selon la police, l'homme s'exprimerait en français.

Toute personne qui pourrait identifier cet individu est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.