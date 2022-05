Un 5 à 7 théâtral séduit le jeune public

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Aller au théâtre en 5 à 7 avec une bière et une pâtisserie : cette nouvelle formule conviviale venue d’Europe, avec des représentations brèves et frappantes, s’impose au Québec et rajeunit le public, au grand plaisir des concepteurs.

Lorsque les spectateurs de la pièce Fondant sont arrivés au théâtre de la Licorne vers 17 h lundi dernier, ils se sont dirigés vers le bar, en présentant leur billet, et la serveuse leur a offert un verre de bière de leur choix.

Dans la petite salle, un buffet de scones, encore chauds et parfumés, occupe des tables le long du mur à l’entrée.

Ce théâtre en 5 à 7 s’inspire d’un concept écossais appelé a play, a pie and a pint (une pièce, une pâtisserie et une pinte).

Un coup d’œil me confirme la jeunesse du public. Je n’ai « carté » personne, mais je dirais : fin vingtaine, début trentaine, essentiellement.

Abordable

Bien sûr, vous pouvez toujours remplacer la bière par une eau pétillante, mais, tout comme la succulente boule de pâte, votre breuvage est compris dans le billet à 21 $, taxes incluses.

Pour ce prix qui ne permet plus d’acheter grand-chose à l’épicerie, ça peut sembler étonnant d’avoir droit à une pièce de théâtre, à un gros scone moelleux et à une bière.

Cela explique peut-être la popularité du concept auprès de spectateurs plus jeunes, pas forcément fortunés ou habitués aux représentations théâtrales en soirée.

« Nous ne récoltons pas une fortune avec des salles intimistes à 60 places, mais nous faisons toujours salle comble, toutes nos supplémentaires sont également vendues et on attire une nouvelle génération de spectateurs pour qui cette formule est une porte d’entrée vers le théâtre », m’explique Marc-André Thibault,

le directeur du Théâtre Bistouri qui produit la pièce présentée au Théâtre La Licorne à Montréal.

« Un questionnaire a révélé que 30 % des spectateurs d’une pièce en 5 à 7 n’avaient jamais encore mis les pieds au théâtre auparavant », dit M. Thibaut, qui joue aussi dans la pièce.

Puisque la pièce dure environ 50 minutes, on a encore sa soirée devant soi en sortant du théâtre... vers 18 h 30.

Émotions fortes

Écrite par la dramaturge Pascale Martineau, la pièce Fondant oscille, parfois brusquement, entre la comédie légère et le huis clos angoissant, affolant, enrageant.

Dans la petite salle, les spectateurs rient, se fâchent, se détendent, se figent de malaise.

Photo courtoisie, Maryse Boyce

« Le public est proche, on entend les soupirs et les cris d’exaspération si une scène choque », explique Marianne Dansereau, la comédienne qui donne la réplique à M. Thibault.

« Dans les grandes salles, on va asseoir les gens sur la scène autour de nous pour la proximité », dit M. Thibault.

Photo Louis-Philippe Messier

« On adore la formule et on aimerait que ça ait lieu plus souvent ! » dit Anne-Sara Briand, 27 ans.

En sortant du théâtre, un tour à la Maison des pâtes fraîches et mon souper est acheté.

Même si j’ai vu une pièce, la soirée est encore jeune.

♦ Fondant en 5 à 7 visitera Drummondville, L’Assomption, Ville-Marie, Val d’Or, La Sarre, Amos, Lévis, Trois-Rivières, Saint-Prime, Havre St-Pierre, Sept-Îles et Saint-Eustache.