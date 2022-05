BEAUDOIN, Raymonde, s.s.a.Soeur M. Élisabeth-du-Sacré-Coeur s.s.a.



À La Maison d'Esther, Lachine, le 18 mai 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée soeur Raymonde Beaudoin, s.s.a. Originaire de Saint-Jacques (Montcalm), elle était la fille de feu Donat Beaudoin et de feu Germaine Wolfe.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, ses frères et soeurs : Henri (Lucienne Bolduc), Gilberte (feu Gaston Gaudet), Gaston (Denise Gaudet), Rolland (Nicole Roy) et de nombreux neveux et nièces.Les funérailles auront lieu à la chapelle de747, avenue Esther-Blondin, Lachinele mercredi 25 mai 2022 à 13 h 30.Prière de ne pas envoyer de fleurs.