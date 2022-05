À chacun son système immunitaire: découvrez votre immunotype et gagnez en vitalité

Chaque individu est unique et chaque système immunitaire l’est tout autant. C’est ce qu’explique l’auteure, la Dre Heather Moday, dans son livre qui propose une nouvelle méthode permettant de déterminer votre immunotype personnel afin d’optimiser votre santé et gagner en vitalité.

Nous avons tous constaté durant la pandémie que chaque personne réagissait différemment au virus de la COVID-19. Certains ont eu des symptômes très graves, nécessitant une hospitalisation, tandis que d’autres s’en sont tirés avec très peu de conséquences, et cela, indépendamment de l’âge. La raison ? C’est que le système immunitaire est différent d’une personne à l’autre.

Photo courtoisie

Inutile de s’en prendre à la fatalité, on peut tous, à des degrés différents, améliorer notre système immunitaire afin d’être moins vulnérables face aux maladies et à tous les types de virus, à condition de connaître ses propres besoins et ses faiblesses.

La Dre Heather Moday tente dans sa pratique d’aider ses patients à inverser certaines maladies chroniques.

« Pour bien des raisons, l’année 2020 restera inoubliable », écrit l’auteure américaine, qui est immunologue. « Avant l’apparition de la COVID-19, nous ne songions probablement pas à notre système immunitaire, sauf pour se dire qu’il nous aidait à guérir le rhume et nous permettait de retourner plus rapidement au travail. »

Aujourd’hui, plus que jamais, on se soucie de notre système immunitaire, et c’est une excellente nouvelle, selon la Dre Moday, puisqu’il est l’indicateur d’une bonne ou d’une moins bonne santé.

Quatre immunotypes

Dans son livre, l’auteure nous révèle qu’il existe quatre immunotypes. Elle propose également un quiz d’une cinquantaine de questions pour arriver à déterminer à quel immunotype nous appartenons. Ce sont nos habitudes de vie, à savoir si l’on fume, si l’on dort suffisamment, si l’on consomme des médicaments, si l’on est en surpoids et si l’on a des problèmes de santé comme le diabète, les allergies, l’eczéma, des douleurs articulaires, entre autres, qui vont déterminer l’immunotype auquel on appartient, soit : latent, aberrant, hyperactif ou affaibli. Des solutions sont proposées pour chaque type afin d’obtenir une restauration immunitaire.

Plusieurs conseils

Parmi les bons conseils prodigués qui s’adressent à tous, quelle que soit la catégorie à laquelle on appartient, figure la quantité suffisante d’heures de sommeil. Si certains sont tentés de couper dans les heures de sommeil pour gagner du temps, il faut savoir que le manque de sommeil affecte la mémoire, fait vieillir prématurément le cerveau, affecte notre poids, notre humeur, notre santé intestinale, en plus d’avoir une incidence négative sur les hormones de stress. Bouger est aussi capital que bien manger pour améliorer notre système immunitaire.

Il est aussi intéressant d’apprendre que les substances chimiques sabotent le système immunitaire en détériorant directement les cellules immunitaires. Malheureusement, ces substances néfastes sont nombreuses, estime l’auteure. L’exposition à la fumée et à la pollution est certes néfaste, mais on retrouve aussi ces substances dans ce que l’on mange et dans divers produits, comme des shampoings, des cosmétiques aussi banals que du vernis à ongles, ou encore des revêtements de sol en PVC, et c’est sans parler du mercure, du plomb et des pesticides.

Bref, en lisant ce livre très riche en information, on constate que les temps ont changé, les produits que l’on utilise également, et certaines maladies ont emboîté le pas.

Aux États-Unis, par exemple, on n’a jamais autant compté de personnes atteintes de diabètes de type 2. C’est plus de 34,5 millions d’Américains qui en sont atteints. Quant à la maladie d’Alzheimer, elle touche près de six millions d’Américains, et on s’attend à ce que ce nombre augmente jusqu’à 15 millions dans les prochaines années. À cela s’ajoutent les problèmes d’obésité, d’anxiété et de dépression qui ne cessent d’augmenter. De quoi réfléchir et prendre sa santé en main.

♦ Dre Heather Moday est immunologue et allergologue

♦ Elle est spécialisée en médecine intégrative et fonctionnelle.

♦ Pour en apprendre davantage sur sa pratique, on peut se rendre sur : modaycenter.com