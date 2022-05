À la découverte d’un univers étonnant

Avec une plume humoristique, un sens de l’observation hors du commun et des détails fascinants, la scientifique norvégienne Anne Sverdrup-Thygeson propose de voir les petites bêtes à six pattes autrement dans son best-seller La vie secrète des insectes, maintenant traduit en français. Formes et couleurs étonnantes, comportement bizarre, rituels amoureux complexes : elle nous invite à voir – et même apprécier – ce petit monde qui est partout autour de nous.

Anne Sverdrup-Thygeson nous fait découvrir l’univers fascinant des insectes en nous rappelant qu’il en existe plus d’un million d’espèces et que leurs variantes anatomiques sont phénoménales. Il y en a qui ont une langue sous le pied, d’autres qui ont des oreilles sur les genoux, et d’autres même qui ont des yeux sur le pénis !

Même si vous n’êtes pas fan des moustiques, des mouches, des fourmis, la scientifique norvégienne spécialisée dans l’écologie des insectes forestiers vous invite à mieux connaître les insectes avant de les écraser. Et de garder en tête qu’ils sont probablement là pour rester... puisqu’ils ont d’ailleurs survécu à l’ère des dinosaures. Néanmoins, elle s’inquiète : survivront-ils au réchauffement climatique, à l’abus d’insecticides, à l’exploitation intensive des terres agricoles ? Leur place dans la chaîne alimentaire et dans l’équilibre écologique est importante et Anne Sverdrup-Thygeson fait un vibrant plaidoyer en leur faveur.

Un rôle important

En entrevue, la biologiste et auteure à succès explique qu’elle souhaite, avec ce livre, ouvrir les yeux des gens sur le monde extraordinaire des insectes.

« Ce sont des petits êtres extraordinaires qui vivent sur cette planète et nous n’y pensons guère. En fait, nous ne nous soucions pas d’eux non plus ! », dit-elle, en entrevue.

Dans son livre, elle présente de nombreuses descriptions très amusantes et intéressantes. Il ne manque pas de bizarreries dans cet univers, y compris en Amérique du Nord. Les insectes sont parfois bien embêtants... mais ils ont leur rôle à jouer dans l’équilibre de la nature.

« Les gens détestent les insectes qui mordent et qui piquent. Il y a des études faites dans les zones de toundra, où il y a des caribous, et ces insectes sont ceux qui protègent l’écosystème, car ils font en sorte que les gros mammifères se déplacent. Ils vont tenter de fuir les insectes, donc ils vont aller plus en altitude ou sur la neige ou sur les glaciers. Les troupeaux de caribous ont beaucoup d’impact sur l’écosystème : ils vont paître, ils vont piétiner la végétation. »

« Toutes ces actions ont un gros impact sur l’écosystème, et à la base de cette chaîne, il y a ces minuscules insectes qui mordent et qui piquent, comme les mouches noires. Peut-être que la toundra prendrait une allure bien différente et que les nutriments seraient plus dispersés, peut-être même que les oiseaux ne seraient plus là s’il n’y avait pas d’insectes. Ils travaillent dans l’ombre, mais ils ont un rôle important à jouer. »

La scientifique ajoute que ces insectes piqueurs et mordeurs sont utiles, pas seulement au Canada, mais aussi dans les pays tropicaux. « Les moustiques, par exemple, pollinisent les fleurs de cacaoyer. Sans moustiques, il n’y aurait pas de chocolat. C’est un bon exemple à donner aux enfants ! »

Les insectes ne sont pas faits pour faire plaisir aux humains, ajoute-t-elle.

« Il faudrait voir les choses autrement : nous avons la chance incroyable d’être ce petit point dans l’univers où il y a de la vie. Et nous partageons cette vie avec 10 millions d’autres espèces... et parmi elles, des quantités d’espèces d’insectes, peut-être 5,5 millions d’espèces. »

« Nous avons la responsabilité d’assumer le fait que ces autres espèces ont aussi le droit de vivre leur vie. Ils ne sont pas tous là pour être utiles ou pour nous faire plaisir. Il faut peut-être s’arrêter un instant et voir les choses autrement. »

Anne Sverdrup-Thygeson est professeure à l’Université norvégienne pour les sciences de la vie et conseillère scientifique pour l’Institut national norvégien de recherche pour la nature (NINA).

Elle est docteure en biologie de la conservation et spécialisée dans l’écologie des insectes forestiers

Son livre, La vie secrète des insectes, a été vendu dans plus de 20 pays.

EXTRAIT

Photo courtoisie

« Les insectes sont passés au travers de cinq phases d’extinction massive des espèces. Les dinosaures sont arrivés seulement à la traîne de la troisième, il y a environ 240 millions d’années. La prochaine fois que vous trouverez un insecte énervant, rappelez-vous que ce groupe d’animaux a été sur Terre longtemps avant les dinosaures. Si vous voulez mon avis, rien que pour cela, ils méritent un peu de respect. »