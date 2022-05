Blues: les séries de Jordan Binnington pourraient être terminées

Les séries éliminatoires du gardien des Blues de St. Louis Jordan Binnington pourraient bien être terminées après un gros contact avec notamment l’attaquant de l’Avalanche du Colorado Nazem Kadri, samedi.

• À lire aussi: L’Avalanche retrouve le chemin de la victoire

C’est du moins ce que le site The Athletic a avancé, dimanche. L’homme masqué devrait rater plusieurs semaines en raison d’une blessure au genou.

L’incident est survenu en première période. Alors que Kadri tentait de récupérer une rondelle libre dans l’enclave, mais un contact avec le défenseur Calle Rosen a fait chuter les deux joueurs sur le gardien. Ce dernier s’est tordu de douleur avant de quitter la rencontre. L'Avalanche l'a emporté 5 à 2.

«J’ai juste vu une rondelle libre, s’est défendu Kadri après le match. J’étais juste derrière [Rosen] et j’ai essayé de pousser la rondelle avec mon bâton. Je pense que Rosen est entré en collision avec moi et m'a poussé [vers Binnington]. Donc, vous savez, si ça n'avait pas été le cas, je ne pense pas que je l'aurais frappé du tout.»

Légal ou pas?

L’entraînement des Blues, Craig Berube, n’a pas acheté cette explication. «Regardez la réputation de Kadri, a-t-il lancé en conférence de presse après la partie. C’est tout ce que j’ai à dire.»

Kadri a en effet été suspendu six fois en carrière pour un total de 27 matchs, dont 16 en séries éliminatoires. Mais pour le pilote de l’Avalanche, Jared Bednar, n’a pas du tout la même opinion que son homologue.

«C’est soit un jeu légal ou non, a-t-il martelé, visiblement agacé. Les deux gars sont allés [dans l’enclave] pour la rondelle et ils sont entrés en collision. C’est malheureux, mais c’est comme pour [Samuel] Girard. C'est un jeu légal et c'est malheureux, mais c'est comme ça.»

Girard a en effet subi une fracture du sternum après une dure mise en échec d'Ivan Barbashev. Ses séries sont terminées.

Historique

Il ne s’agit pas d’un premier incident entre Binnington et Kadri. Au mois d’octobre, le gardien avait dangereusement pris son élan avec son bâton, passant tout près de la tête de Kadri.

Après le match de samedi, Binnington aurait d’ailleurs fait part de son mécontentement envers Kadri en lui lançant une bouteille pendant que Kadri était au micro de la chaîne TNT. «Je ne sais pas s'il vient de me lancer une bouteille d'eau», a d’ailleurs lancé Kadri, sans que la caméra ne puisse capter l’incident.

Sans Binnington, les Blues devront se tourner vers Ville Husso pour remonter dans cette série de deuxième ronde que l’Avalanche mène 2-1. Le Finlandais de 27 ans devra se ressaisir pour aider les Blues puisqu’il montre jusqu’ici une moyenne de buts alloués de 3,38 et un taux d’efficacité de ,891 en quatre parties depuis le début du tournoi printanier.