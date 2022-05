Début de la 21e saison de «Sucré Salé» ce lundi

Patrice Bélanger reprend la barre de «Sucré Salé» ce lundi avec sa bonne humeur habituelle.

L’animateur verbomoteur est prêt à rencontrer de multiples personnalités au cours de la saison chaude et à divertir le public de TVA. Dans son cas, c’est déjà un huitième été consécutif aux commandes du magazine culturel, qui compte 21 saisons.

Pour lancer la nouvelle mouture, l’émission en formule 5 à 7 a été enregistrée devant public à la Biosphère de Montréal, en compagnie de Pierre-Yves Roy-Desmarais, qui discutera humour et musique avec Patrice. Le mixologue Maxime Boivin va proposer des cocktails et la DJ Sandy Duperval sera aussi de la fête. Varda Étienne va par ailleurs jaser avec la lauréate de l’Oreille d’or à «Chanteurs masqués», Anouk Meunier, alors que Francisco Randez va se pencher sur le parcours sans fausse note de Krystel Mongeau, qui a récemment remporté «Star Académie».

PHOTO COURTOISIE

L’équipe de collaborateurs de «Sucré Salé» est gonflée à bloc en vue de la nouvelle saison estivale. Outre Varda Étienne et Francisco Randez, les fidèles de l’émission retrouveront Bryan Audet, Mélissa Bédard, Simon Boulerice, Marie-Josée Gauvin, Éléonore Lagacé, Marie-Christine Proulx et Guylaine Tanguay pour faire différents topos. Plusieurs nouveaux visages s’ajouteront à la bande, soit Pascal Boyer, Émilie Fournier, Philippe Lacroix, Andy Mailly-Pressoir, Anabelle St-Pierre et Martin Vachon.

En cette 21e saison, l’équipe de «Sucré Salé» a mis la table pour un nouveau segment baptisé «Sucré Salé Grillé», au programme chaque vendredi. On explique que des personnalités ou des chefs connus du public viendront cuisiner leur meilleure recette de BBQ avec l’un des collaborateurs de l’émission. Les recettes seront ensuite disponibles sur zeste.ca.

Produite par la Société générale de production, en collaboration avec Québecor Contenu, l’émission «Sucré Salé» est présentée du lundi au vendredi, à 18 h 30, à compter du 23 mai.