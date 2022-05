Défense d’entrer !: Un rôle de mère pour Marie-Hélène Thibault

Après des rôles intenses dans L’heure bleue et Toute la vie, Marie-Hélène Thibault a favorablement accueilli la « légèreté » émanant de la maman de Charles-Olivier dit Lolo, pour la deuxième saison de la comédie familiale Défense d’entrer ! fraîchement débarquée sur ICI Tou.tv Extra.

Ce personnage incarné par Sandrine Bisson lors de la première vague d’épisodes lui a plu pour différentes raisons. « C’est une mère super attentive, à l’écoute de ses enfants, mais en même temps capable de sauter sa coche, dit-elle. Il y a aussi quelque chose de très fantaisiste parce qu’elle est toujours habillée en petite robe des années 1950, avec de petits bandeaux. Elle est très féminine et des fois, elle est capable d’être un truck de colère. »

Au cours de cette deuxième saison, la maman assume encore ses responsabilités parentales – elle est même à l’écoute de la fille de son amoureux –, mais explore aussi sa vie d’artiste peintre.

« Je voulais lui apporter cette espèce de déchirement entre en faire beaucoup pour ta famille et se révolter, deux secondes après, pour dire “Je ne suis pas votre servante”, confie Marie-Hélène Thibault. J’ai été très inspirée par les costumes de Francesca Chamberland ; j’ai beaucoup aimé le côté très coloré. Ils sont dans un univers réaliste, mais plein de fantaisie. »

Cette incursion sur le plateau de Marc-André Girard, qui tournait son premier projet de longue durée à la télé, la comédienne l’a particulièrement appréciée en raison de la durée de sa présence au sein de cette famille.

« Ce que j’ai aimé, c’est d’y plonger et de pouvoir vraiment en faire partie. Pour Kaboum, je pense que j’ai fait trois épisodes, et Subito texto, où j’étais un peu en visite. Avec l’expérience, on apprend à être bien rapidement, à se fondre dans un univers, mais j’ai vraiment aimé être là 30 jours avec l’équipe ! »

Pendant ce mois passé devant les caméras, elle a également découvert un nouveau partenaire de jeu en Loïc Bouffard, l’enfant vedette de la série.

« Je pense qu’on a vraiment grandi ensemble là-dedans [...] Il faut prendre le temps de tisser des liens et c’était très plaisant quand j’ai senti qu’on avait trouvé notre esprit de famille, que notre dynamique était bonne, le fun et pouvait servir à l’écran. »

La richesse de la jeunesse

Comme de nombreux enfants et adolescents, Marie-Hélène Thibault s’est délectée des mots de l’autrice Caroline Héroux.

« Ce sont des textes qui ont une superbe complexité. Souvent, les gens mentent, disent le contraire de ce qu’ils pensent... Des fois, ils sont dans une menterie collective où tout le monde cache quelque chose. Il y a de petits jeux ; ça permettait de jouer aussi autre chose que le texte. C’était riche. Ce n’est pas parce que c’est jeunesse que ça ne l’est pas. »

Enfin, avec Défense d’entrer !, la comédienne a renoué avec un pan de notre télé qu’elle avait délaissé, mais qui la fait toujours vibrer.

« J’ai dévoré la première saison alors que ça fait longtemps que je ne regarde plus de la télé familiale. J’ai revu à quel point au Québec on fait de très bonnes émissions jeunesse et familiales. J’aimais beaucoup comment les membres de cette famille avaient de l’humour et de la tendresse. J’ai été super émue... »