Déploiement massif d’Hydro-Québec: des équipes du Nouveau-Brunswick en renfort

Pour tenter de rebrancher le plus rapidement possible tous les abonnés d’Hydro-Québec après le passage de la tempête qui a secoué plusieurs régions samedi, la société d’État a appelé du renfort.

«On a fait appel à toutes les ressources au Québec qui étaient disponibles. 500 équipes à pied d’œuvre aujourd’hui, ce qui représente environ à 1000 personnes et on a aussi des entrepreneurs qui ont été mobilisés. Des gens qui ne travaillent pas pour Hydro-Québec, mais qui ont pu prêter main-forte. Des gens dans les milieux municipaux et même des équipes du Nouveau-Brunswick qui sont venus aider», a expliqué Maxime Huard-Lefebvre, porte-parole d’Hydro-Québec.

24 heures après la violente tempête, Hydro-Québec a réussi à rebrancher 50% de ses clients qui ont perdu l’électricité.

«Les cellules orageuses ont frappé d’abord l’Outaouais, ensuite les Laurentides puis Lanaudière alors c’est beaucoup d’endroits que nos équipes doivent visiter», a-t-il dit.

En plus de la superficie des dommages de la tempête, les équipes du fournisseur d’électricité au Québec rencontrent plusieurs problèmes sur le terrain, ce qui ralentit leur travail.

«Ce sont les arbres au sol qui bloquent le réseau et qui ont entrainé des poteaux. Il y a des fils qu’on doit couper, dégager avant de pouvoir faire les réparations qui sont nécessaires (...) il y a aussi des pannes qui sont dans des régions plus isolées où nos camions ne peuvent se rendre», a mentionné le porte-parole.