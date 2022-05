Domination des Oilers

Les Oilers d’Edmonton ont pris le contrôle de la «Bataille de l’Alberta» en l’emportant 4 à 1 contre les Flames de Calgary, dimanche soir, au Rogers Place.

La formation menée par Connor McDavid a ainsi pris les devants 2 à 1 dans la série de deuxième tour opposant des deux clubs albertains. Visiblement inspirés d’être devant leurs partisans, les Oilers sont sortis en lion, dominant notamment la première période 21 à 7 au chapitre des tirs au but.

Les vainqueurs ont toutefois ouvert la marque dans la première minute du deuxième tiers. Zach Hyman a profité d’un avantage numérique pour placer la rondelle derrière le gardien Jacob Markstrom.

Le reste de la période médiane a été l’affaire d’Evander Kane. L’attaquant a inscrit un tour du chapeau naturel, et ce, en espace de six minutes. Il a donc porté son total de buts à 10 depuis le début des éliminatoires.

Leon Draisaitl n’a pas été en reste, lui qui s’est fait complice des quatre réussites des Oilers. De son côté, McDavid a amassé trois mentions d’aide. Le talentueux numéro 97 est devenu le premier joueur de l’histoire de la Ligue nationale à récolter plus d’un point dans neuf des dix premiers matchs des séries éliminatoires d’une même année.

Devant la cage d’Edmonton, Mike Smith s’est levé aux bons moments dans ce duel. Il a repoussé 28 tirs avant d’être contraint de quitter l’affrontement avec un peu plus de 11 minutes à faire au dernier vingt. Le vétéran de 40 ans a été frappé par Milan Lucic derrière son filet et a dû se soumettre au protocole concernant les commotions cérébrales. Il est cependant revenu pour disputer les sept dernières minutes du match et a cédé sur un tir d’Oliver Kylington. Venu en relève pendant environ quatre minutes, Mikko Koskinen n’a fait face à aucun lancer.

Par ailleurs, Lucic a été expulsé de la rencontre pour son geste et les Oilers ont obtenu un avantage numérique de cinq minutes, sans toutefois être en mesure d’en profiter.

Les Oilers et les Flames renoueront mardi soir pour le quatrième match de leur série.