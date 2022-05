Embarque, on n’ira pas vite !

Et au train où ça va, là, avec le prix de l’essence à plus de 2 $ le litre, on n’ira pas loin non plus.

Ma Vieille a failli faire une attaque la dernière fois qu’elle a pris sa voiture. Elle m’a appelée en sortant du garage.

— Je viens d’aller faire le plein d’essence, devine combien ça m’a coûté ?

— Je le sais maman, c’est rendu très cher.

— Envoye, devine ? Quatre-vingts piasses, ma p’tite fille ! Ça a pas de bon sens ! Je suis allée voir le gars, je lui ai dit que la pompe devait être détraquée.

Et encore, ma Vieille possède un vieux char japonais, modèle « pas tuable » avec 200 000 km au compteur, qui consomme de l’essence « ordinaire »

Ceux qui roulent en véhicule électrique sont morts de rire

On ne demanderait pas mieux que de rouler vert et écolo, mais nous sommes loin d’avoir tous les moyens de nous offrir une voiture électrique. Loin aussi de pouvoir nous passer carrément de voiture.

En attendant, les pétrolières s’enrichissent à nos dépens et le gouvernement dort au gaz...

À devoir faire des kilomètres pour se rendre au bureau, on envie ceux qui font encore du télétravail.

Les urbains qui ont migré durant la pandémie et font de la route au quotidien commencent à le regretter.

Le tour de la Gaspésie est-il encore au programme de nos vacances d’été ?

C’est fou, mais un séjour dans le Sud dans un tout-inclus nous reviendrait moins cher...

Tiguidou pack-sack, on part en vélo faire du camping ? Tout dépend de l’âge de nos articulations.

Aussi bien le dire, le moment est également mal choisi pour vivre une histoire d’amour à distance...

Avant de lui donner un premier rendez-vous, assurez-vous que votre prospect habite à proximité.

Si la tendance se maintient : il va falloir respirer et prendre notre gaz égal, comme on dit.