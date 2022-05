Incendie dans un immeuble résidentiel de Longueuil

Un immeuble résidentiel de Longueuil a été la proie des flammes dimanche soir, faisant au moins deux blessés.

Un incendie s'est déclenché aux alentours de 16h04 dans un immeuble résidentiel de trois étages situé au 2289 de la rue Daniel, à Longueuil. L'incendie serait né au premier étage, selon le Service de sécurité incendie de Longueuil.

Les pompiers ont pu secourir une femme d'environ 40 ans et un enfant, âgé de trois ans, tous les deux coincés sur un balcon du premier étage. «La femme a subi des brûlures au 1er et au 2e degré sur 25% de son corps et elle est soignée pour inhalation de fumée», a précisé le porte-parole du service incendie Alain Lessard

Quant à l'enfant, il a lui aussi été transporté à l'hôpital où il est soigné pour inhalation de fumée.

La femme et l'enfant étaient tous les deux conscients quand ils ont été amenés au centre hospitalier.

Pour le moment, on ne dénombre aucun autre blessé et «l'incendie est contrôlé», selon M. Lessard.