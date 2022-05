Jean-Marc Couture avec La Chicane, un «fit parfait»

Il a chanté Calvaire à toutes les sauces au fil des ans, de ses cours de guitare jusqu’aux bars de Québec, en passant par les feux de camp de la province. Pas étonnant que Jean-Marc Couture ait ressenti «tout un rush d’adrénaline» lorsque Boom Desjardins l’a invité à se joindre à La Chicane.

«C’est pas mal le dernier appel que je m’attendais à recevoir. En fait, je me demandais s’il avait le bon numéro», lance Jean-Marc Couture en riant.

Il faut dire que la nouvelle du départ de Dany Bédar – qui a choisi de quitter La Chicane pour se consacrer à sa carrière solo – n’avait pas encore été rendue publique au moment où le téléphone a sonné chez le chanteur.

L’offre était alléchante, certes. Mais, pris par surprise, Jean-Marc Couture a tenu à s’accorder le temps d’un week-end pour bien mûrir sa décision. Car il savait très bien qu’il avait de grandes pointures à chausser s’il allait défendre Calvaire, Juste pour voir le monde et autres classiques de la trempe de Tu m’manques chaque soir, sur scène, aux côtés de Boom Desjardins, d’Éric Maheu et de Martin Bédar.

«C’est une chose, chanter ces chansons-là dans un bar ou avec des amis autour d’un feu. Mais de faire partie du band, d’être leur guitariste... c’est autre chose», avance-t-il.

«Après un week-end à réécouter leurs albums, j’ai réalisé que le fit était parfait. Et quand j’ai rencontré les gars pour la première fois, ça m’a confirmé que j’avais ma place auprès d’eux. J’avais l’impression qu’on jouait ensemble depuis des années», poursuit Jean-Marc Couture en entretien au Journal.

Chanteur et guitariste

On a beau avoir découvert Jean-Marc Couture en tant que chanteur lorsqu’il a remporté Star Académie il y a 10 ans, il était tout de même un musicien aguerri. Et il ne le cache pas : l’idée d’être reconnu pour ses talents de guitariste – au même titre que sa voix – lui plaisait bien dans cette proposition.

«Pour plusieurs, j’étais un chanteur qui s’accompagnait à la guitare. Mais dans le fond, j’ai toujours été guitariste. Avec La Chicane, je deviens le guitariste principal et je fais aussi des voix tout au long du show. On me laisse beaucoup de place dans les shows, et ça, c’est super flatteur», explique-t-il.

Ses fans peuvent donc se rassurer: il aura ses occasions de briller au cours de la tournée qui débutera prochainement, tout comme il ne met pas une croix sur sa carrière solo déjà foisonnante.

Pour Jean-Marc Couture, l’un n’empêche pas l’autre, comme il le prouve depuis plusieurs années déjà avec le projet Les gars du Nord, dont il partage la vedette avec Wilfred LeBouthillier, Danny Boudreau et Maxime McGraw.

«Je suis un gars de gang. Pour moi, la musique est faite pour être partagée, pour vivre des émotions en gang. Et chaque projet vient nourrir les autres. C’est ce qui fait que je n’ai jamais eu à arrêter de faire de la musique depuis 10 ans», souligne-t-il.

De retour au Québec

Ce nouveau projet, donc, ramène maintenant Jean-Marc Couture dans la Belle Province. Le Néo-Brunswickois avait pris la décision de retrouver ses racines l’an dernier, désireux de se rapprocher de ses parents durant la pandémie. Le destin lui aura ainsi permis de passer près d’un an auprès d’eux, avant que sa mère ne décède subitement, récemment.

«J’avais quitté le Nouveau-Brunswick depuis 15 ans et je voulais retourner dans mon coin passer du temps avec mes parents. C’est triste à dire, mais la vie fait bien les choses ; j’ai eu du beau temps de qualité avec ma mère dans les 8 à 10 derniers mois», raconte-t-il, serein, mais préférant ne pas élaborer davantage sur le sujet.

Quant à ses auditeurs de Sommet FM (où il tient la barre de l’émission du retour), ils n’ont pas forcément fini de l’entendre. Si l’horaire de Jean-Marc Couture ne lui permet pas d’être en ondes tous les jours, il a bien l’intention de retrouver son micro de manière sporadique, même à distance.

«Je n’avais jamais pensé faire de radio de ma vie, mais j’adore ça. Pour un gars qui se faisait appeler “l’homme de peu de mots” à Star Académie, c’est quelque chose!» lance-t-il en riant.

♦ L’album Quand ça va ben est présentement sur le marché. Le lancement aura lieu mardi soir au Club Soda de Montréal.