Joey Votto joue les héros chez lui

Un circuit en solo du Torontois Joey Votto a privé les Blue Jays d’un balayage, dimanche à Toronto, puisque les Reds de Cincinnati l’ont emporté 3 à 2.

• À lire aussi: Mariners: le Québécois Abraham Toro sur la liste des blessés

• À lire aussi: Le gros trio des Blue Jays au monticule

Votto s’est exécuté en huitième manche pour briser une égalité de 2 à 2. Il s’agissait d’un premier circuit cette saison pour le vétéran, qui a été limité à 12 coups sûrs en 26 rencontres cette saison.

Aristides Aquino a cogné un double automatique au premier tour au bâton pour produire les deux premiers points de la rencontre. Le partant des Jays Yusei Kikuchi n’a pas donné de point supplémentaire par la suite, terminant le match avec deux frappes en lieu sûr et trois buts sur balles en quatre manches et un tiers.

Graham Ashcraft amorçait quant à lui la rencontre pour les visiteurs. Il a lui aussi cédé deux points, produits par Matt Chapman et Bo Bichette, en quatre manches et un tiers. Alexis Diaz (2-0) a signé une deuxième victoire cette saison et Art Warren a réussi le sauvetage.

Voyant de l’action dans un 17e match, Yimi Garcia (0-3) est toujours en quête d’une première victoire.

L’équipe de Charlie Montoyo se dirigera maintenant vers St. Louis pour une série de deux parties contre les Cardinals qui doit débuter lundi.

Grand chelem à Boston

Franchy Cordero a cogné son premier circuit de la saison de belle façon à Boston, mettant un terme au duel des Red Sox contre les Mariners de Seattle avec un grand chelem en fin de 10e manche.

La troupe du Massachusetts a ainsi balayé les Mariners en signant une cinquième victoire d’affilée, cette fois au compte de 8 à 4.

La victoire est allée au dossier de Jake Diekman (1-0), tandis qu’Andrés Munoz (1-2) était au monticule lors du coup de canon de Cordero.

En bref

Les 10 joueurs des Cardinals de St. Louis envoyé au bâton ont produit au moins un point à Pittsburgh. Albert Pujols a notamment claqué deux circuits pour quatre points dans une victoire de 18 à 4 contre les Pirates. Les Cardinals ont ainsi balayé cette série de trois parties.