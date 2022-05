La vue de Granville

Lors d’un passage à Vancouver, j’en profite pour revisiter quelques points de vue dont je connais le potentiel photographique. Cependant, la météo printanière de l’Ouest canadien enregistre des perturbations constantes. Avec plus de 160 jours de pluie sur une base annuelle, la quête de la bonne lumière prend tout son sens ! Ce temps très changeant et l’étendue de la ville ne me permettent pas de réagir très spontanément. Après l’exploration de nombreux sujets urbains, telles les ruelles colorées, les façades victoriennes et l’horloge à vapeur de Gastown, j’attends le crépuscule pour la « Skyline ». Ces panoramas captés depuis des promontoires naturels ou structuraux me fascinent. Parmi mes points de vue de prédilection, celui du pont de Granville Street Bridge demeure en tête de lice. Le temps pluvieux persiste et la pénombre approche. De ma chambre d’hôtel, je perçois une lueur lointaine à travers les édifices, mais je ne vois pas l’horizon. Impossible de savoir s’il y aura un beau spectacle de lumière pour le dernier rayon. Les prévisions météo ne m’aident pas. Alors, je pense au bon vieux truc des « caméras » urbaines. Je trouve une « webcam » qui m’offre une vue directement sur la baie des Anglais. En temps réel, je peux apercevoir un horizon bel et bien dégagé. C’est au pas de course que je parcours les six kilomètres pour capter l’heure dorée sur mon pont préféré !

Appareil : Canon EOS RP

Objectif : RF 24-105 mm STM

Exposition : 1/80s à F/8

ISO : 250