TORONTO | Même si elle chante devant des salles combles au Québec et qu’elle vient de passer la fin de semaine à Toronto, à la remise des Juno, dans le but d’y offrir une performance et de présenter un prix à la télé nationale, Roxane Bruneau refuse de laisser le succès lui monter à la tête.

Lors d’une rencontre dans un hôtel de la Ville Reine, la vedette québécoise a réitéré que son but ultime est de ne «pas être déconnectée», de garder les deux pieds sur terre.

«Je ne veux pas penser que ce que je fais, c’est donc important, que je suis donc extraordinaire parce que demain matin, si toi tu ne m’appelles plus pour faire des entrevues avec moi, je ne sers plus à rien», analyse Roxane Bruneau.

«Je fais des tounes, le monde aime ça, mais on l’a vu avec la pandémie, personne n’est mort parce qu’il n’y avait plus de spectacles. On fait du bien aux gens, ça, je le sais, on fait une différence, mais pas de là à dire que je suis Jésus.»

Pas besoin de petite tape encore

Pour éviter les pièges de la célébrité, elle dit s’entourer de gens qui ont pour mandat de lui donner «une petite tape derrière la tête si jamais je dérape.»

Jusqu’à maintenant, et c’est bon signe, personne n’a senti le besoin de gifler la caboche de l’interprète d’À ma manière. Son truc: se rappeler régulièrement qu’elle n’est pas la huitième merveille du monde, surtout quand elle monte sur une scène devant des centaines ou des milliers de personnes qui l’acclament.

«Les spectacles à guichets fermés, convient Roxane Bruneau, c’est ultra dangereux pour l’ego. J’ai souvent dit, et je le dis dans mon album, qu’il y a une partie de moi qui se déteste tellement au quotidien, que ça vient contrebalancer. Je pense que si tu es une personne qui s’aime profondément beaucoup, qui se trouve extraordinaire et qu’en plus de ça, tu rajoutes le public du Québec, qui est un bon public, c’est sûr que tu ne touches plus à terre. Moi, j’ai toujours ma petite voix qui me dit : “hey, t’es pas si extraordinaire !”»

Ou plutôt elle l’est, mais à sa manière.

La tournée Acrophobie se poursuit pendant toute l’année 2022 et en 2023. Roxane Bruneau sera à L’Étoile Banque Nationale, à Brossard, les 30 et 31 août, et au Théâtre Capitole de Québec, les 14 et 15 octobre. Toutes les dates au roxanebruneau.com.