Olivier Nadeau obtient son contrat d’entrée avec les Sabres

Premier pointeur des Cataractes de Shawinigan lors de la dernière saison, Olivier Nadeau a obtenu un contrat d’entrée de trois saisons avec les Sabres de Buffalo, dimanche.

Nadeau, sélectionné par les Sabres en quatrième ronde lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2021, a totalisé 35 buts et 78 points en 65 rencontres en 2021-2022, montrant un différentiel de +21.

Il a ajouté deux buts et quatre aides en six parties éliminatoires, aidant les Cataractes à vaincre les Huskies de Rouyn-Noranda et les Olympiques de Gatineau. Son équipe a maintenant rendez-vous avec les Remparts de Québec au prochain tour éliminatoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Nadeau est le quatrième joueur de la cuvée 2021 à s’entendre avec les Sabres après Owen Power, Aleksandr Kisakov et Josh Bloom.