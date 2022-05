Roland-Garros: Leylah Fernandez avance au deuxième tour

La Québécoise Leylah Fernandez a réussi sa rentrée aux Internationaux de tennis de France avec brio, dimanche, à Paris.

La 17e tête de série du deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison a vaincu la Française Kristina Mladenovic en deux manches de 6-0 et 7-5. Ce duel a duré 85 minutes.

Après avoir dominé le premier set, Fernandez a connu une baisse de régime et la 110e joueuse sur l’échiquier mondial a remporté les trois premiers jeux du deuxième engagement. Elle a brisé la représentante de l’unifolié à deux reprises pendant cette séquence.

AFP

La native de Montréal a repris ses esprits par la suite et a remonté la pente pour savourer la victoire. L’athlète de 19 ans a conclu son affrontement avec un taux de réussites de 80 % avec sa première balle de service. Elle a aussi sauvé sept des neuf balles de bris que s’était données Mladenovic.

Au deuxième tour à Roland-Garros, Fernandez se mesurera à la Tchèque Katerina Siniakova, qui a défait la Croate Petra Martic 6-4 et 7-6 (6) plus tôt en journée.

Fernandez et Siniakova se connaissent bien, puisqu’elles ont formé un duo en double à deux repris. Elles œuvraient d’ailleurs ensemble à Paris l’an dernier. Les deux joueuses ne se sont jamais affrontées en simple.

Rebecca Marino s’écroule en deuxième manche

AFP

Après avoir livré une rude bataille à Cori Gauff en première manche, la Canadienne Rebecca Marino s’est effondrée en deuxième, subissant ainsi la défaite 7-5 et 6-0 au premier tour des Internationaux de France, dimanche à Paris.

Marino, 116e raquette de la WTA, a subi un bris à 5-6, de sorte que tous ses efforts sont tombés à l’eau. Elle avait pourtant obtenu pas moins de huit balles de bris au cinquième jeu du match, mais elle n’a pas été en mesure de mettre la touche finale.

Au deuxième set, qui a duré 27 minutes, Marino n’a pratiquement offert aucune opposition.

Marino a dû passer par les qualifications pour accéder au tableau principal. Elle s’amenait ainsi avec confiance puisqu’elle n’a perdu que 12 jeux en trois parties dans des victoires contre Paula Ormaechea, Katarina Zavatska et Seone Mendez.

Gauff, 18 ans et 18e joueuse mondiale, avait atteint son premier quart de final en Grand Chelem à Paris l’année dernière, concluant sa saison sur terre battue avec un dossier de 16-4. La situation est un peu plus compliquée cette année. Elle a en effet été éliminée au troisième tour à Madrid et à Rome.

Elle affrontera maintenant la Belge Alison Van Uytvanck (61e) en deuxième ronde avec la ferme intention de retrouver son aplomb.