Un an branché à un cœur de Berlin

Les parents d’un bébé de 22 mois branché depuis un an à un cœur mécanique espèrent qu’une greffe leur permettra de le ramener à la maison, lui qui est à risque de complications chaque jour.

L’histoire du petit Éliam et de ses parents en est une de résilience. Le bambin est aux soins intensifs depuis plus de 400 jours et il survit depuis un an grâce à un cœur de Berlin.

Photo courtoisie

« On est toujours à risque d’infections, parce que les canules [là où la machine est connectée à son corps] sont des lieux d’insertion de microbes et c’est ça qui nous fait peur. D’une journée à l’autre, son état peut changer du tout au tout », explique sa maman, Sabrina Mercier Laplante, 32 ans.

Le petit Éliam est né en juillet 2020 avec un bloc auriculo-ventriculaire congénital : son cœur ne battait pas à un rythme habituel de 140 à 160 battements par minute pour les bébés naissants. Dans son cas, il n’atteignait que 45 pulsations.

Le garçon prématuré de 1,5 kg (3,31 lb) passait déjà sous le bistouri 48 heures après sa naissance, au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, à Montréal, pour se faire poser un premier stimulateur cardiaque lui permettant de conserver un bon rythme. Jusqu’ici, il en a reçu trois en l’espace de 10 mois.

Mais le 18 mai 2021, son état s’est détérioré au point où il a dû être branché sur un cœur de Berlin, une pompe mécanique placée à l’extérieur du patient qui fait circuler le sang à la place de l’organe naturel.

Le hic, c’est qu’avec ce genre de procédure, le patient est à risque de complications, notamment d’infections, d’accident vasculaire cérébral ou d’hémorragies, qui peuvent survenir sans crier gare.

« Ma plus grande peur, c’était qu’on ne se rende pas à la greffe. Mais en ce moment, ça va bien », dit sa mère, les doigts croisés.

Photo courtoisie

Risques de décès

Car ça n’a pas été tout rose dans la dernière année : en août, les médecins ont dû retirer de ses veines un thrombus – un caillot sanguin – qui s’y était formé. La délicate opération, réalisée à l’aide d’une sorte d’aspirateur, comportait des menaces d’embolie pulmonaire.

« Les risques de décès étaient là. Ils étaient très présents », souffle la maman.

Peu après, en octobre, une infection s’est propagée dans son abdomen et à l’intérieur de ses canules. Le même mois, Éliam a vomi beaucoup de sang lorsque ses dents ont percé, puisque ses médicaments empêchent son sang de coaguler pour faciliter le passage dans le cœur de Berlin.

Malgré tout, en décembre, ses parents ont eu une lueur d’espoir quand ils ont appris qu’un cœur serait peut-être disponible pour lui.

Le nourrisson a besoin d’un organe de petite taille, ce qui diminue grandement les possibilités. En 2021, seulement quatre donneurs étaient âgés de 0 à 17 ans, selon les données de Transplant Québec.

« Pour arriver à un don d’organe, ça prend vraiment des circonstances particulières. C’est très rare, et c’est pour ça qu’Éliam attend encore », poursuit sa mère.

Qui plus est, c’est un jeune patient plus malade qui a finalement reçu le don.

Un « oui » qui change tout

Mais Mme Mercier Laplante ne se décourage pas pour autant : il y a eu un don d’organe et c’est ce qui compte.

« Il y a une famille qui a dit oui et une vie a été sauvée. Ça nous a rendus tellement contents. C’est sûr qu’on a hâte que ce soit notre tour », relate la maman.

Elle a lancé une pétition à l’Assemblée nationale pour réformer et faciliter le don d’organes, afin qu’ils deviennent plus accessibles. Elle aimerait voir davantage de formations en ce sens. La maman encourage aussi les familles à aborder le sujet difficile en amont, pour ne pas avoir besoin de le faire lors d’un drame soudain.

« Quand une famille refuse, le prochain [don possible] est loin et ce n’est pas tous les patients qui arrivent à se rendre au bout de la liste d’attente. On garde espoir, mais c’est long », conclut-elle.