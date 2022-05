Un régal de lecture

Pour en savoir plus sur la gastronomie française et se faire une meilleure idée de la façon dont les choses se passent en cuisine, Chef est un coup sûr.

D’abord, un petit mot sur l’auteur. Journaliste de métier, Gautier Battistella a longtemps travaillé pour le célèbre guide gastronomique Michelin. Il a de ce fait été appelé à rencontrer de nombreux grands chefs français, et c’est probablement l’un d’eux qui lui a inspiré le personnage de Paul Renoir.

À 62 ans, ce cuisinier de génie a absolument tout pour être heureux : une femme et deux enfants magnifiques, un restaurant avec vue sur le lac d’Annecy qui affiche trois étoiles au Michelin depuis cinq ans, un hôtel de très haut standing, un appartement de rêve et une Porsche. Mieux encore ? Il vient de recevoir le titre de meilleur chef du monde. Et pourtant, un matin, ses proches vont le retrouver sans vie. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Paul Renoir s’est tiré une balle dans la tête.

Pas dans son assiette

Signe des temps, Netflix était en train de tourner un documentaire sur lui et heureusement, l’équipe venue des États-Unis avait déjà pratiquement tout filmé. Le récit de son enfance auprès d’une grand-mère qui cuisinait si bien qu’on se déplaçait de partout pour goûter à ses plats, sa formation auprès de l’immense Paul Bocuse, comment il a réussi à se tailler une place dans un monde qui ne fait pas de quartier, etc. D’ailleurs, ce qu’on verra surtout, c’est à quel point le milieu de la haute gastronomie est dur. Et plus encore si on souhaite conserver ses étoiles.

L’écriture est un vrai régal, et l’histoire se dévore avec beaucoup de plaisir.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Regardez-nous danser

Photo courtoisie

En 2020 paraissait Le pays des autres, le premier volet d’une trilogie dans laquelle est racontée l’histoire d’une jeune Alsacienne qui, à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, va tomber amoureuse d’un Marocain. Dans ce deuxième opus, on va donc retrouver Mathilde et Amine. Mais l’époque a changé et dans le Maroc postcolonial des années 1960, la vie est loin d’être facile pour tout le monde. Une passionnante saga familiale.

L’ange de Munich

Photo courtoisie

Cet excellent roman policier lève le voile sur un pan relativement peu connu de la vie d’Hitler : saviez-vous qu’en 1931, le cadavre d’une femme avait été retrouvé dans son appartement de Munich ? Eh oui. Et en plus, il s’agira de celui d’Angela Raubal, sa nièce adorée. Mais Hitler étant déjà à la tête du parti nazi — et très influent ! —, rien dans l’enquête qui suivra ne sera fait normalement. Surprenant jusqu’à la dernière ligne.

Partir en van

Photo courtoisie

Depuis quelques années, le coloriage pour adultes a la cote. Non seulement parce qu’il aide à réduire le stress et l’anxiété, mais parce qu’il contribue à accroître la confiance en soi grâce aux réalisations obtenues. Ici, on pourra aiguiser notre créativité en ajoutant de la couleur à quantité de minibus présentés sur fond noir. Parfait en attendant les grandes vacances !

Feu

Photo courtoisie

Après Air, Eau et Terre, voici maintenant Feu. Un élément dont on pourra ici découvrir l’histoire grâce à tous les indices archéologiques qui ont jadis été laissés par les Autochtones et les Euroquébécois. Du feu qui réunit ou qui éclaire au feu qui forge la matière ou qui détruit, cet ouvrage couvre près de 9000 ans de civilisation et tout ce qu’on peut y lire est absolument fascinant.

Frissons garantis

Photo courtoisie

Les sept châtiments

Álex Serra Ferran est sous-inspectrice à la Division d’investigation criminelle de Barcelone. Ou plutôt était, car elle vient d’être suspendue pour des raisons qu’on n’expliquera pas ici. Mais comme elle excelle dans son travail, on ne pourra se passer d’elle bien longtemps : un coup de fil de son supérieur immédiat et hop, la voilà qui prend aussitôt la route pour se rendre dans les Pyrénées. Un vaste complexe touristique est en train d’y être construit en vue des prochains Jeux olympiques et malheureusement, le corps d’un homme sérieusement mutilé aurait été retrouvé dans l’un des bassins de la section sauna.

Le mal des montagnes

Ce nouveau complexe se trouvant à la frontière de l’Espagne et de la France, Álex sera amenée à travailler de conserve avec le lieutenant Jean Cassel, du commissariat central de Toulouse. Ce qui ne sera pas gagné d’avance, la dame étant du genre solitaire et pas très aimable — bonjour les clichés ! Mais avec tous les meurtres qui ne tarderont pas à suivre, Álex devra bien s’en accommoder.

Le début est un peu pénible à suivre (en moyenne, un nouveau personnage par chapitre) et le style laisse parfois à désirer, mais dans l’ensemble, l’intrigue se tient et permet de passer un bon moment.