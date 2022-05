Hébergement Web avec PlanetHoster: 15 ans d’innovation au Québec

Active depuis 2007, l’entreprise québécoise PlanetHoster est reconnue au Québec et en Europe pour ses infrastructures, son expertise et sa crédibilité en matière d’hébergement Web, d’enregistrement de noms de domaine et d’enjeux de sécurité.

Depuis 15 ans, son équipe propose des solutions de pointe pour les personnes et les entreprises voulant s’appuyer sur un partenaire fiable, solide et proactif.

80 000 clients dans le monde

Getty Images

Détenant son propre réseau Internet articulé autour d’une connexion directe à plus de 40 réseaux mondiaux, l'hébergeur Web à Montréal (Québec, Canada) sert plus de 80 000 clients. Les entreprises francophones et bilingues sont particulièrement comblées par cette infrastructure répartie dans ses installations situées au Québec, en France et en Suisse.

Quant à son système de noms de domaine (DNS), PlanetHoster gère plus de 100 000 sites Web en Amérique du Nord et en Europe. Sa clientèle du Québec a donc la chance de profiter à la fois de spécialistes aguerris à proximité et d’une performance de calibre international. En somme, le meilleur des deux mondes!

Guichet unique et paix d’esprit

La mission de PlanetHoster consiste à offrir les plus récentes technologies et l’expertise d’une équipe hautement qualifiée. Au fil du temps, leurs priorités demeurent constantes: miser avant tout sur la performance, la sécurité et l’efficacité d’un soutien technique hors pair, bilingue et concentré sur la qualité de l’expérience client.

Résultat? Un taux de satisfaction supérieur à 94 % pour l’ensemble de sa clientèle nord-américaine et européenne.

Quels sont les avantages de PlanetHoster?

Getty Images/iStockphoto

Guichet unique de référence au Québec

Quatre centres de données, sur deux continents

Technologies de haute performance

Serveur dédié cloud

Conseillers et spécialistes bilingues

Soutien 24 h, 7 jours sur 7, sans intermédiaires

Premier registraire accrédité par l’ICANN au Québec

Accréditations mondiales: ACEI, Afnic, Dnsbe, Dnslu, Eurid, Ldns et Switch

Accès à plus de 200 extensions de noms de domaine

Hébergement Web pour Wordpress

Accrédité pour le .ca et le .quebec par l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet

Statistiques de performance accessibles en tout temps

Données sécurisées et double protection contre plusieurs types d’attaques

Visionnement en temps réel des attaques bloquées

Méthodes de paiement simples et flexibles

Politique «14 jours satisfait ou remboursé» et jusqu’à 180 jours pour un crédit PlanetHoster

Savoir-faire d’envergure mondiale, siège social au Québec

L’Internet en toute sécurité

Active et proactive, l’équipe de PlanetHoster inscrit la sécurité au sommet de ses priorités. Sa clientèle bénéficie d’une robustesse maximale, soutenue par des systèmes de pointe et une surveillance permanente contre les attaques, les pannes, les surcharges ou les défaillances.

Elle profite des certificats SSL (Secure Sockets Layer) et TLS (Transport Layer Security), des éléments de sécurité parmi les plus importants pour les propriétaires de site Web. Ces protocoles sécurisent les échanges sites-internautes grâce à une clé cryptographique garantissant la confidentialité des données personnelles et professionnelles.

Quant à la protection des données, PlanetHoster effectue des sauvegardes quotidiennes et gratuites vers un deuxième centre physique, donc un point de réplication aussi sûr et fiable que le premier.

On note également la création et l’automatisation de l’hébergement et de l’enregistrement de noms de domaine grâce à une interface de programmation applicative (API), propriété de PlanetHoster. Un apport idéal pour les entreprises Web, les revendeurs et les fournisseurs Internet.

La solution d’hébergement Web N0C

Courtoisie: Planet Hoster

Lancée en 2021, N0C est conçue sur mesure pour répondre de manière performante aux besoins des webmestres, des administrateurs de sites et de serveurs, des designers, des spécialistes SEO et plusieurs autres intervenants du Web. Depuis son lancement, elle connaît un fort succès.

Voici les avantages de la solution N0C:

Plateforme d’hébergement N0C conçue et développée à l’interne

Plus léger et adaptable que le traditionnel et plus complexe cPanel

Migration automatisée du cPanel vers la solution N0C

Tableaux de bord simples

Panneau de contrôle indépendant et évolutif

Interface conviviale de gestion d’hébergement des comptes

Puissant module de recherche accélérant la navigation dans l’interface N0C

L’interface client N0C est en constante évolution, notamment en matière d’accès et d’optimisation de son ergonomie et de l’expérience de navigation, déjà très conviviale et agréable.

Nouveautés chez PlanetHoster

En continuelle progression, l’équipe de PlanetHoster a regroupé l’ensemble des nouveautés et de la valeur ajoutée des innovations conçues et lancées ces derniers mois:

Ajout d’une section de Gestion de l’hébergement (Hosting Management)

Automatisation de la migration vers leur nouvelle plateforme

Refonte du panneau N0C

Module de recherche dans le panneau N0C

SSL wildcard sur N0C

Réorganisation des graphiques de statistiques

Ajout de la gestion des règles de sécurité WAF dans le panneau N0C

HybridCloud sur N0C

Refonte de la documentation de l’API

Refonte de la base de connaissance de PlanetHoster

Et plus encore!

Les spécialistes Web et TI ne manqueront pas de lire l’entièreté de cet article de blogue.

Vous avez un site Web au Québec? Profitez de la gamme de solutions intégrées de PlanetHoster.