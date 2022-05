Il y avait de l’ambiance au Rocket

Les partisans du Rocket étaient enthousiastes tout au long du match, lundi, alors qu’ils encourageaient continuellement leurs joueurs favoris en scandant : « Let’s go Rocket ! » Les amateurs portaient fièrement leur chandail blancs de la formation lavalloise.

Photo Pascale Vallée

Les jeunes Rosalia Wyatt, Zack Benoit et Éloïse Thauvette sont entourés des pompiers du groupe 4 de la Caserne 2 du quartier Chomedey à Laval.

Photo Pascale Vallée

Les jeunes fans du Rocket, Nathan Chenier, Leanne Chenier et Milan Vallière sont venus de Trois-Rivières.

Photo Pascale Vallée

Parmi les préposés au stationnement, il y a Nikolas Falardeau-Ayotte, Eliane de Montigny et Ramya Umashankar.

Photo Pascale Vallée

Sous le regard de son père, Daniel Voyer, le jeune Rafael Voyer s’apprêtait à dessiner son affiche d’encouragement.

Photo Pascale Vallée

Les v.-p. marketing pour la Classique KR, Daphné Dubois et Charlotte Rivard, sont en compagnie d’Emanuel Anderson et du passionné de la lutte et excellent analyste Kevin Raphaël.

Photo Pascale Vallée

Jules et Arthur Saint-Amand se sont assurés d’être prêts pour encourager le Rocket.

Photo Pascale Vallée

Frédérique Collerette, coordonnatrice des communications du Rocket, et son père, François Collerette, ont fait un arrêt à la boutique souvenir du Rocket.

Photo Pascale Vallée

Parmi les recruteurs de la LNH, il y avait Martin Pouliot, Gord Donnelly et Serge Boisvert.

Photo Pascale Vallée

Deux gars qui mettent beaucoup d’ambiance lors des matchs du Rocket, l’animateur de foule Olivier Duclos et le DJ par excellence, Vincent Aubry.

Photo Pascale Vallée

La préposée au kiosque Jean Coutu, Anna Soriano, est entourée de deux passionnés de baseball, Sébastien Groulx et Daniel Brodeur.