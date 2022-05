Lara Fabian: recettes et confidences

Lara Fabian nous a tous marqués par son rôle de directrice à Star Académie. Elle a guidé les académiciens avec toute la bienveillance qu’on lui connaît. Son livre Je passe à table se veut beaucoup plus qu’une biographie, il décrit son parcours professionnel et personnel autour de repas et tablées qui ont marqué sa vie. C’est lors de mon passage au Manoir de Waterloo pour un atelier nutrition proposé aux académiciens que j’ai pu m’entretenir avec cette femme lumineuse. Rencontre avec cette amoureuse des plaisirs de la table !

Tu viens de lancer un livre inspirant qui raconte à la fois ton histoire, ton parcours et les recettes clés qui y sont rattachées, allant des pâtes de bébé (au fromage pecorino) à l’osso buco de ta maman. Comment est née l’idée d’un tel livre ?

Je passe à table, Lara Fabian, Libre Expression, 34,95 $

Une idée de faire une biographie reposant uniquement sur ma carrière ne reflétait pas suffisamment qui je suis désormais. J’ai eu une vie en dents de scie, chaque fois que j’évoque des souvenirs heureux, ils sont connexes aux plaisirs de la table. Je trouvais plus ludique d’offrir un ouvrage qui décrit ma vie professionnelle et personnelle à travers des expériences culinaires et des rencontres qui ont marqué mes souvenirs. Les recettes du livre reflètent d’ailleurs ma vie en Sicile et les recettes réconfortantes de maman Luisa, mon séjour en Tunisie avec ma belle-maman de l’époque, Madeleine, ou encore mes années fastes en Russie. Les crêpes comédie française, le couscous tunisien de poisson, les blinis, caviar de saumon sont des recettes qui traduisent mes expériences de vie.

Tu évoques un trouble alimentaire qui a été présent dans ta vie pendant 7 ans, après avoir consulté plusieurs ressources, ton amie japonaise est celle qui t’a permis de retrouver le plaisir de manger ?

À l’âge de 29 ans, j’ai développé un trouble alimentaire complexe. Je pesais et mesurais tout et je pouvais manger une seule pomme par jour, en prenant soin de la couper en quartiers pour n’en manger qu’un seul à la fois. J’ai souffert à la fois d’anorexie et de boulimie pendant des années. Si certains commentaires sur mon physique ont déclenché mon trouble alimentaire, ce dernier est probablement né plus tôt, des douleurs de petite fille ayant ressurgi des années plus tard. J’ai compris plus tard que ce trouble était alimenté par le fait que la nourriture était la seule chose sur laquelle je pouvais avoir le contrôle à l’époque. Mon amie japonaise, Masayo, qui tient un salon de thé à Paris, a été une bouée de sauvetage pour moi. Avec ses petits plats d’une grande délicatesse, j’ai recommencé à manger, de très petites quantités à la fois. Et cette rencontre m’a replongée dans mon amour de la table. J’ai retrouvé cette belle relation avec les aliments. Ma relation amour-haine avec les aliments a duré plusieurs années, mais j’ai enfin retrouvé l’harmonie grâce à Masayo.

Ton trouble alimentaire a débuté par des commentaires reçus sur ton physique. Que dirais-tu aujourd’hui aux jeunes qui reçoivent de tels commentaires et qui ont une préoccupation excessive à l’égard de leur poids et leur image ?

Heureusement, les temps ont bien changé, l’époque de la Barbie est bel et bien terminée. Désormais, on t’accueille si ce que tu déploies est en harmonie avec toi. Mon conseil aux jeunes serait de continuer à cultiver ce qui leur fait du bien. La diversité corporelle à l’écran et dans le milieu artistique ne peut que favoriser une meilleure estime de soi !

Comment la fille d’une Italienne a-t-elle pris le fait d’être diagnostiquée hypersensible au gluten ?

Je souffrais de plusieurs désordres inflammatoires sans en connaître la raison et la vie a mis un gastro-entérologue généticien sur ma route qui a tout de suite soupçonné cette intolérance ! Si la rencontre a été extraordinaire pour ma santé, j’ai dû faire un deuil difficile de tout ce que j’aimais : les pâtes, le pain, les desserts qui ont teinté mon enfance en Sicile. À l’époque, les aliments sans gluten n’étaient vraiment pas bons et j’étais vraiment triste de devoir laisser tomber les aliments qui imprègnent ma culture alimentaire. J’ai été résiliente et j’ai pu enfin dénicher d’excellents pains et pâtes sans gluten. Ma fille Lou a développé un fort intérêt pour la pâtisserie et, grâce à elle, je me régale maintenant de desserts gourmands sans gluten. Le tiramisu aux biscuits à la cuillère sans gluten, la génoise à la farine de riz, le cheese-cake sans cuisson... des petits plaisirs permis sans compromis pour le goût !

Comment adaptes-tu ton alimentation lors des tournées ?

Je suis très disciplinée quand je suis en tournée, c’est ainsi que je performe le mieux. Je ne bois jamais d’alcool quand je suis en prestation, j’adore le vin, mais je le réserve en dehors des tournées. Sur la route, je m’apporte plein de petites choses : des bananes, des amandes et du chocolat noir notamment, question de pouvoir prendre des collations régulièrement. Je prends aussi du jus vert le matin. Je vais souvent opter pour une poitrine de poulet que je complète avec des légumes que j’achète à l’épicerie (tomates, concombres, poivrons). J’évite les chaînes de restauration rapide, c’est ainsi que je me sens le mieux pour mes performances musicales.

Ton meilleur conseil pour bien performer sur scène en termes d’alimentation ?

Chacun est différent, mais personnellement, je mange quatre heures avant une performance. Je consomme essentiellement des glucides lents (comme du riz brun) avec un peu de protéines. Je prends de petites portions qui se digèrent facilement et c’est ainsi que je me sens mieux sur scène.

La santé globale est importante pour toi. Quelles sont tes stratégies en termes de saines habitudes de vie malgré un horaire de fou ?

Je suis moins disciplinée actuellement avec le manque de temps relié au tournage, mais être en forme est important pour moi, car cela me permet de vieillir en santé. Bien manger et bouger font partie de mes habitudes de vie et le plaisir de cuisiner et de partager un repas fait partie de mes valeurs profondes.

Pour découvrir l’histoire de Lara avec les personnes qui ont marqué tant sa vie que son inspiration culinaire, Je passe à table est un ouvrage séduisant qui nous plonge dans l’univers d’une artiste internationale authentique qui cultive l’amour de la table pour notre plus grand plaisir !