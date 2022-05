L’art précieux de garder un secret

Je viens de lire les propos de celle qui a confié à une tierce personne les difficultés vécues par son couple pendant la pandémie et qui a vu son secret éventé à la ronde dans son entourage pour revenir aux oreilles de son mari, qui lui en veut de sa naïveté. Ça m’a rappelé une parole que mon père me répétait pendant mon enfance : « Lorsque tu ne veux pas qu’une chose soit divulguée, n’en parle à personne ! »

Une maxime que j’ai toujours rigoureusement appliquée dans ma vie. Dans le monde d’aujourd’hui où les valeurs prônées dans mon enfance (politesse, bienséance, savoir-vivre, civisme) n’existent plus, ou si peu, on doit encore plus se méfier de tout un chacun, particulièrement de ceux qui, après avoir heureusement balancé la put... n de religion par-dessus bord, ont malheureusement endossé la religion de l’argent et du je, me, moi.

Jacques Nalis

Il arrive malheureusement qu’on doive se confier à d’autres quand certains secrets sont trop lourds à porter, et c’est là qu’on se fait prendre.