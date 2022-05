Le premier de trois vols amenant des Ukrainiens au Canada atterrit à Winnipeg

Le premier des trois vols nolisés du gouvernement fédéral qui transporteront au total environ 900 réfugiés ukrainiens doit atterrir lundi après-midi à l'aéroport international James-Richardson de Winnipeg.

«Des millions d’Ukrainiens ont été déplacés et forcés de fuir leurs foyers, et ces vols nolisés contribueront à offrir à ceux qui veulent venir au Canada le soutien dont ils ont besoin. Nous continuerons à travailler avec les provinces, les territoires, les organismes d’établissement et les ONG pour nous assurer que les Ukrainiens se sentent chez eux dans leurs nouvelles collectivités», avait déclaré Sean Fraser, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, lors de l’annonce des premiers vols nolisés.

Le deuxième vol devrait atterrir le 29 mai à Montréal et le troisième le 2 juin à Halifax.

«Une fois au Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada fournira un logement temporaire pour une période maximale de 14 nuits aux personnes qui se trouvent sur ces vols et qui n’ont pas déjà de logement adéquat», a mentionné le gouvernement en précisant que ces vols s’ajoutent aux mesures existantes, notamment le Fonds de voyage Ukraine2Canada, qui permettra de faire venir par avion au moins 10 000 Ukrainiens et leur famille au pays.