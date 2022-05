Les Cataractes sans complexes

L’entraîneur-chef des Cataractes de Shawinigan, Daniel Renaud, comprend le défi que représente un affrontement contre les Remparts. Toutefois, il assure que son équipe arrivera à Québec sans complexes.

Le pilote de 40 ans a tout d’abord vanté la profondeur des Diables rouges lorsqu’il s’est entretenu avec Le Journal lundi matin.

« À la base, une fois dans le carré d’as, il reste quatre excellentes équipes. Ceci dit, Québec a fini premier au classement pour des raisons évidentes. Ils ont une excellente formation et j’aime leur profondeur à toutes les positions. On a beaucoup entendu parler cette année des Théo Rochette, Zachary Bolduc ou Nathan Gaucher, mais je pense que ces gars de profondeur ne reçoivent pas assez de mérite. Même ces gars de quatrième trio comme Zachary Gravel et Xavier Filion sont vraiment efficaces et jouent du très bon hockey. »

La recette contre une formation telle que celle des Remparts est plutôt simple, ajoute Renaud.

« Il faudra être constants tout au long des 60 minutes de jeu. En bout de ligne, je m’attends à une longue série et ce sont les détails qui vont faire la différence. »

Toutefois, Renaud estime que celle des Cataractes n’est pas piquée des vers non plus.

« J’ai une énorme confiance en notre profondeur. On a gagné nos trois matchs contre Gatineau par un but [le match no 2 s’est terminé 3 à 1, mais le dernier but a été inscrit dans un filet désert, NDLR] et lors du dernier match, on évoluait à cinq contre six en fin de rencontre et c’est Alexis Bonefon et Jacob Lafontaine, deux 16 ans, qui étaient sur la patinoire. Ils constituent aussi notre premier duo en désavantage numérique. »

GROUPE MATURE

Même si Bonefon et Lafontaine sont jeunes, les Cataractes constituent une équipe parvenue à maturité.

« On a plusieurs joueurs qui sont arrivés ici à 16 ans et ils ont souffert ensemble », note Renaud.

L’un des vétérans du club, l’attaquant William Veillette, s’approche d’un retour au jeu pour les Cataractes. Blessé depuis le 1er mai, le natif de Lévis a recommencé à patiner depuis une semaine ; il faudra s’attendre à le revoir dans la série contre les Remparts. Il n’a pris part à aucune des deux premières rondes jusqu’à présent.