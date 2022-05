L’ONU doit mieux reconnaître l’homophobie et la transphobie

Agressé en plein transport public à cause de son orientation sexuelle, un Montréalais d’origine libanaise et de confession musulmane se dévoue à la cause de la communauté LGBTQ+, en militant notamment pour la reconnaissance de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, soulignée mardi dernier par l’Organisation des Nations Unies.

Il y a quelques années, Moe Hamandi se trouvait dans un autobus de transport en commun avec un ami. Un individu s’est mis à échanger avec son ami et le tout a dégénéré en attaque homophobe. Moe n’a pas tardé à réagir.

« Pour moi, il y a une limite. Ma famille, mes amis et mon entourage, je [les] protège, laisse tomber celui qui a été frappé en plein visage. C’était la première fois que quelqu’un m’agressait dans toute ma vie. J’ai vécu au Liban, j’ai vécu la guerre, les bombardements d’Israël, la guerre de 2006, les attentats entre 2005 et 2009. Il n’y a personne qui a mis sa main sur moi », explique Moe.

Ressortir plus fort

Les blessures physiques lui ont fait mal, mais jamais autant que celles de nature psychologique. Mais Moe a réagi à contre--courant en y trouvant le courage de faire son coming out sur son homosexualité.

« Cette violence m’y a obligé, mais elle m’a responsabilisé », fait valoir Moe.

Sa première motivation était d’éviter qu’une autre personne subisse la même violence. Moe a décidé de s’allier à la Fondation Émergence, qui lutte contre l’homophobie et la transphobie. L’organisme souligne que selon plusieurs études, les diverses formes de violence vécues par les gens de la communauté écourtent malheureusement leur vie. Moe propage aujourd’hui un message dont l’essentiel est de mettre fin « à tout ce qui se termine par phobie », et ce, dans le respect et la collaboration.

Pétition créée

La thématique de la campagne de sensibilisation – en lien avec la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie (JICHT) soulignée mardi – porte sur le temps volé aux gens de la communauté. Une pétition a également été créée pour que cette journée soit officialisée à l’Organisation des Nations Unies (ONU). Ce thème est tout indiqué, selon Moe.

« Quand on se fait agresser, les secondes deviennent des heures », souligne-t-il.

Une montre de 54 secondes a d’ailleurs été créée par l’organisme, pour représenter les secondes perdues pour les six types de violence vécus (physique, psychologique, sexuelle, médicale et institutionnelle).