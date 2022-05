MLB: Donaldson suspendu un match

Le joueur de troisième coussin des Yankees de New York Josh Donaldson a été suspendu pour un match par le baseball majeur, lundi.

L’ancien membre des Blue Jays de Toronto a aussi reçu une amende dont le montant n’a pas été révélé. Donaldson devait purger sa suspension lundi soir, contre les Orioles de Baltimore, mais il a porté sa cause en appel.

L’athlète de 36 ans aurait émis des commentaires racistes à l’endroit de Tim Anderson, des White Sox de Chicago, samedi.

«Le baseball majeur a complété son enquête auprès des individus concernés. Il n’y a aucune dispute quant à ce qui a été dit sur le terrain, de dire le vice-président aux opérations sur le terrain du baseball majeur, Michael Hill, dont les propos ont été repris par le site des ligues majeures. Peu importe quelles étaient les intentions de Donaldson, les propos émis à l’égard d’Anderson étaient irrespectueux et de mauvais goût, particulièrement considérant le contexte de leurs interactions antérieures. De plus, les propos de Donaldson ont contribué à une altercation lors de laquelle les bancs de chacune des équipes se sont vidés.»

Durant le match entre les Yankees et les White Sox, Donaldson se serait adressé à Anderson en lui donnant le surnom «Jackie», pour Jackie Robinson, une ancienne vedette du baseball majeur.

«Il a fait un commentaire irrespectueux, avait dit Anderson à ce sujet. Il essayait de m’appeler Jackie Robinson, en me disant entre autres : "comment ça va Jackie?" Je ne joue pas à ce jeu-là. Je ne crois pas que c’était approprié. C’était inutile.»

Donaldson n’a d’ailleurs jamais nié avoir tenu de tels propos, mentionnant plutôt que c’était une farce qu’il entretenait depuis quelques années, puisque le frappeur des White Sox s’est comparé à la légende lors d’une entrevue, il y a plusieurs années.

«En 2019, quand je jouais pour [les Braves] Atlanta, nous faisions des blagues durant le match, a raconté Donaldson. Je lui ai aussi dit dans les dernières années, dans aucun autre but que de faire des farces parce qu’il s’était lui-même appelé Jackie Robinson. Si quelque chose a changé, mon but n’était pas d’être raciste. Il a cru que c’était irrespectueux et si c’est le cas, je m’en excuse. Ce n’est pas ce que je voulais faire.»

Les White Sox et les Yankees ne s’affronteront plus d’ici la fin de la saison.